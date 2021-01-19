تعيين يان كوبيتش مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسا لبعثتها.وأصدر المكتب الصحفي الخاص بالأمم المتحدة بيانا جاء فيه: "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين)، تعيين السلوفاكي، يان كوبيتش، مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا".ووافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على تعيين ممثل الأمم المتحدة في لبنان، السلوفاكي يان كوبيتش، مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا.وعين كوبيتش، خلفا للبلغاري نيكولاي ملادينوف، الذي أعلن في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي اعتذاره لأسباب "عائلية".وشغل كوبيتش (68 عاما) منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2019 منسقا خاصا للأمم المتحدة في لبنان، بحسب "فرانس 24".وترأس سابقا البعثة الأممية في العراق بين عامي 2015 و2018 وفي أفغانستان بين 2011 و2015.وشغل منصب وزير خارجية بلاده بين عامي 2006 و2009 وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بين 1999 و2005.

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