دينا الشربيني تؤكّد أن قصر النيل يعتمد على التشويق والإثارة
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دينا الشربيني تؤكّد أن "قصر النيل" يعتمد على التشويق والإثارة

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العرب اليوم - دينا الشربيني تؤكّد أن "قصر النيل" يعتمد على التشويق والإثارة

الفنانة دينا الشربيني
القاهرة ـ العرب اليوم

تراهن الفنانة دينا الشربيني، على دورها في مسلسل "قصر النيل" الذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل، مشيرة إلى أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي يعتمد على التشويق والإثارة وتثير تخمينات حولها وتلك النوعية من الأعمال الدرامية لها رواج جماهيري.وعبرت دينا الشربيني، عن سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد مرعي وفريق عمل المسلسل، لافتة إلى أن سيناريو مسلسل "قصر النيل" الذي تدور أحداثه في حقبة الستينيات تم صياغته بطريقة محكمة، معربة عن أملها في أن يحظى العمل الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان المقبل على رضا واستحسان الجمهور.

وقالت دينا إنها بدأت منذ أيام تصوير مشاهدها في المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله، ريهام عبد الغفور، محمود البزاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبد العزيز،عمر السعيد، ومريم الخشت.وتدور أحداث مسلسل "قصر النيل" حول أسرة تبحث عن الحصول على ميراثها في إطار مشوق، وتجسد دينا خلال الأحداث زوجة لشخص يتوفى في بداية الأحداث، فتدفعها الظروف للزواج من صبري فواز شقيق زوجها، المتزوج من ريهام عبد الغفور. كانت دينا الشربيني انتهت مؤخرا من تصوير 3 أعمال سينمائية هي فيلم "القصر المسكون" بطولة أحمد داود وشريف منير، وإخراج وائل عبدالله، والذي يعتبر أول فيلم ثلاثي الأبعاد تشهده السينما المصرية، وفيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر وإخراج أكرم فريد، وفيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي وإخراج أحمد خالد موسى، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

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دينا الشربيني تؤكّد أن قصر النيل يعتمد على التشويق والإثارة دينا الشربيني تؤكّد أن قصر النيل يعتمد على التشويق والإثارة



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