الإعلان عن الصلح بين المطرب عمرو دياب و دينا الشربيني

كشفت مصادر أن إعلامي شهير مقرب من النجمين عمرو دياب و زوجته دينا الشربيني نجح في تقريب وجهات النظر بينهما مؤكدة أن الصلح بين الطرفين بات وشيكا و من المحتمل إعلانه خلال الفترة المقبلة بعد الاتفاق علي كل شيء.وأكدت المصادر إن الإعلامي الشهير إلتقي بعمرو دياب أكثر من مرة في دبي حيث يقضي الهضبة أجازته و أكد له أن دينا ما زالت تعشقه وعلي استعداد لقبول كل شروطه من أجل التصالح وأن كل ما يتردد عن إساءتها له غير صحيح. قال تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار» عبر شاشة «النهار»، إن بعض الأقرباء والفنانين المقربين من الثنائي عمرو دياب ودينا الشربيني حاولوا تقريب وجهات النظر بينهما، ولكن لم يحدث توافق.وأضاف أمين أن عمرو دياب لم يتفوه بكلمة ضد دينا الشربيني عند الزواج منها واستمرار العلاقة وبعد انتهائها، على العكس من دينا التي قالت إن الرجل يظهر في فترة التعارف الأولى بصورة ”الملاك“، وبعد الارتباط يظهر على حقيقته وحب الامتلاك والصفات السيئة.

وأوضح «أمين» أن الانفصال لا بد أن يتم بإحسان ومعروف واحترام كما تزوجا بإحسان ومعروف، مطالبا دينا الشربيني بألا تتحدث عن عمرو دياب إطلاقا سواء بعد الانفصال أو الفترة التي قضتها معه.وأكد أن عمرو دياب لم يخطئ في حق أحد، كما أن البعض حاول التطاول على عمرو دياب كي يصلوا إليه، ولكنه لم يرد، مبينا أن الهضبة يرد بالنجاح والعمل والحفلات الجماهيرية، وهذا ما وضعه في مكان آخر.يذكر أن دياب و دينا وقصة زواجهما كانت الأكثر جدلا في الاعوام الماضية حيث لم يؤكد أي من الطرفين حقيقة الزواج.

لكن بعد دعوته لها إلى المسرح في إحدى حفلاته من خلال غناء "أجمل عيون" التي اشتهرت بـ"برج الحوت"، اعتبره الجمهور إعلان صريح عن ارتباطهما، وما أكد الارتباط الصورة التي نشرها ربيع هنيدي لعمرو دياب وهو يضع خاتم مع تعليق "مبروك".قصة الثنائي بدأت مع نهاية 2016 ومطلع 2017 ، عندما انتشرت شائعات تفيد بأن علاقة زواج تربط عمرو دياب ودينا الشربيني، وكانت سبقتها شائعة ارتباط عمرو بمديرة أعماله هدى الناظر، إلا أن هدى لم ترد على الشائعة التي طاولتها بل نفت شائعة ارتباطه بدينا، مؤكدة أنها غير صحيحة.وقيل أن لقاء العمل الذي جمعهما كان الشرارة الأولى، وأنه خلال حضور دينا مهرجان دبي السينمائي نهاية 2016 تواجد عمرو في الفترة نفسها في دبي واجتمعا مع أصدقاء مشتركين تجاهل عمرو دياب الرد على الشائعة وغابت دينا عن السوشيال ميديا وذلك بالتزامن مع بدء انتشار خبر زواجهما لكن لم ترق الشائعة لعائلة دينا فخرج والدها ينفي خبر الزواج، مبرراً أن لقاءات ابنته المتكررة بعمرو سببها تحضيرهما لفيلم الشهرة والذي ستلعب دينا فيه دور البطولة، ثم توالت الشائعات حولهما حتى أكد البعض زواجهما ومؤخرا ترددت شائعات انفصالهما التي أكدها الإعلامي تامر أمين .

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