عادت الفنانة دينا الشربيني من جديد، تشارك متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، بصورها أو الترويج لأعمالها الفنية.وكان آخر ما شاركت به هو نشرها مقطع فيديو من الحملة الدعائية لإحدى شركات الاتصالات، وتفاعل معها متابعوها في التعليقات، لكن جاء أبرزها هو تفاعل نور ابنة الفنان عمرو دياب.وعلقت «نور» للفنانة دينا الشربيني بوضع «إيموشن» معجب بها، وتفاعل المتابعين في الرد عليها: «فرحيني وقولي أن بابا لسة معها؟» «هما رجعوا لبعض مش كدا».وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور، نشرت صورة لها جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، وظهرا خلالها وهما يحتضنان بعضهما البعض، وعلقت «ريهام» على الصورة قائلة: «بعد ما كنا أخوات في زي الشمس داخلين نعمل قصر النيل بس مش أخوات المرة دي تفتكروا حنطلع إيه».ويأتي هذا التعاون الثاني بين الفنانين دينا الشربيني وريهام عبدالغفور، فكان التعاون الأول في مسلسل «زي الشمس»، في الموسم الرمضاني 2019، وحققا وقتها نجاحًا كبيرًا.ومسلسل قصر النيل، من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.وجرى تداول مقطع فيديو للفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدها في دبي مع الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، للاحتفال بمطلع العام الجديد 2021.وظهرت «دينا» في مقطع الفيديو برفقة الفنانة سلمى أبو ضيف، وهما يكسران الأطباق داخل أحد المطاعم في دبي، وظهر الثنائي بملابس جريئة في مقطع الفيديو، إذ ارتدت الفنانة دينا الشربيني «بادي» على رقبة وكشف عن ظهرها.وتلقت وقتها العديد من التعليقات الساخرة مع المتابعين: «قُلة يادينا ياختي مش طبق، ولو معندكيش أجبلك، بيكسروا وراه قلة، أو زير يا حبيبتي».

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