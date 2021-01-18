جدل بين عمرو يوسف ودينا الشربيني حول تمييز الرجل والمرأة

روت دينا الشربينى، لـ عمرو يوسف خلال برنامج "بصراحة مع" الذى يعرض على قناة "MBC " عن موقف حدث معها، قائلة: "كنت في تجمع مع أصدقاء أجانب وأحد أصدقائي كان بيقدمني للمجموعة..بيبص لقاني بحط مانيكير وكريم". وتابعت: كان ناقصلي احط المانيكير والكريم بس هما استعجلوني، معقبة: أيه المشكلة أني اعمل كدا هو عشان انا ست يعني".وأضاف عمرو يوسف، الفترة الحالية أصبحت المرأة تحصل على حقوقها. وتوجه عمرو يوسف بالحديث إلى دنيا الشربيني، قائلا: احسن شيفات العالم ومصممين الأزياء رجالة، لتجيبه "الشربيني": لا يا حبيبي احسن ناس بتعمل أكل إحنا..طنط وكندة طبيخهم وحش؟".

قد يهمك ايضا :

"سينرجي" تستقر بشكل مبدئي على قائمة المشاركين في "الملك" مع عمرو يوسف

مسلسل "الملك أحمس طارد الهكسوس" يُواجه تحديات فنية ومالية