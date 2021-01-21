عمرو دياب يرفض الرد على اتهامات دينا الشربيني

رفض النجم عمرو دياب الرد علي اتهامات زوجته السابقة دينا الشربيني مؤكدا للمقربين منه إنه اتخذ قرارا بعدم الحديث عن الماضي نهائيا مهما تجاوز الطرف الآخر.و علق الإعلامي تامر أمين علي الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن انفصال الفنانة دينا الشربيني عن الهضبة عمرو دياب.وقال خلال حلقة برنامجه "آخر النهار" أن الأصدقاء والمقربين حاولوا كثيرًا، إنهاء الخلاف، والعودة لكن المحاولات بأت بالفشل.

وأضاف أن الهضبة لم يصدر أي تصريح بعد الإنفصال، ولكن خرجت دينا بتصريحات غريبة، قائلة: المشاكل بتبدأ لما أي حد بيعيش مع التاني و يظهر على حقيقته.ولفت أمين إلى أن عمرو دياب طوال حياته قليل الكلام، كثير النجاح، فهو لا يتحدث ولكن يعمل وينجح، وكلنا بنحبه، ونفتخر به.ووجه أمين رسالة لـ "دينا الشربيني" قائلا: بلاش تخرجي و تتكلمي عنه تاني بعد الانفصال يجب أن يلتزم كل طرف، ولا يخرج ويعرض أسرار البيوت، عمرو كان جوزك، ومينفعش تتكلمي عنه، فترة وعدت، ويوم ما تتكلمي عنه تقولي إنه واحد من نجوم مصر، لان عمرو دياب مش بيغلط في حد.واختتم أمين: عمرو عنده جمهور يسد عين الشمس، ورغم ذلك الناس تحاول تنتقده، وتهاجمه، وهو يرد بمزيد من النجاح.

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