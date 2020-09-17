أمير القصيم يرأس اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اجتماعاً لمناقشة الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ 90 .وأكد سموه في كلمته بمستهل الاجتماع على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية المهمة وتفعيلها ، مشدداً سموه على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفال باليوم الوطني ، وأهمية تضافر الجهود وتكاتف مختلف الجهات الحكومية والأهلية والمراكز التابعة للمنطقة ، لتظهر هذه المناسبة الوطنية بالشكل المميز ، مشيداً بما تملكه منطقة القصيم من مقومات وخبرات سابقة وأفكار نوعية قادرة على إظهار هذه المناسبة بالشكل الذي تستحقه.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أنه تم خلال الاجتماع تقديم عروض مرئية عن هوية اليوم الوطني الـ 90 , وموقع الحفل الرسمي والفعاليات المصاحبة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية ضمن مبادرة " ملتزمون" .فيما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين القصيم المهندس محمد المجلي ، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع ، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي ، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية بالمنطقة.

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