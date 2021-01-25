أثينا وأنقرة تستأنفان المحادثات لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة

بدأت تركيا واليونان محادثات في إسطنبول، اليوم الاثنين، لتسوية خلافهما بشأن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق البحر المتوسط بعد أزمة دبلوماسية متواصلة منذ أشهر، على ما قال مسؤول تركي بارز لوكالة الصحافة الفرنسية وكان في استقبال وفد الدبلوماسيين اليونانيين المسؤول الثاني في وزارة الخارجية التركية سادات أونال في قصر دولما بخشة، بحسب المصدر نفسه. وقد توقفت هذه المحادثات حول شرق البحر الأبيض المتوسط العام 2016 وسط تصاعد التوتر بين الطرفين وبحسب تقارير إعلامية، فإن الوفد التركي سيرأسه نائب وزير الخارجية سادات أونال، والوفد اليوناني الدبلوماسي بافلوس أبوستوليديس.

ويشتعل الصراع على الغاز الطبيعي بين البلدين الجارين - وكلاهما من حلفاء الناتو - منذ عدة أشهر. وكاد في العام الماضي أن يتصاعد عسكرياً وتتهم اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية التي لا يجوز إلا لليونان استغلالها وفقاً للقانون البحري الدولي ووفقاً لأنقرة، تنتمي هذه المناطق إلى الجرف القاري التركي وجرت المحادثات الاستكشافية بين أنقرة وأثينا لأول مرة في فبراير (شباط) 2002. وتقليدياً، لا يكشف الجانبان رسمياً عن وضع المحادثات وتطورها، وما يتبقى هو رؤية مدى نجاحها.

وحتى الآن، لم يتفق الطرفان على ما يريدان مناقشته. فأنقرة تريد مناقشة جميع القضايا الشائكة، وتشمل المياه المتبادلة والمنطقة الاقتصادية الخاصة في بحر إيجة بالإضافة إلى نزع السلاح في الجزر اليونانية قبالة الساحل التركي والاختلافات بشأن التوسع المتبادل للمجال الجوي وعلى الجانب الآخر، تريد أثينا مناقشة النزاع على الغاز الطبيعي فقط وقد أدى هذا النزاع لتوتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث فرضت بروكسل عقوبات، ولكن لم تنفيذها فعلياً خلال الوقت الحالي وقال جونتر سيفرت رئيس مركز الدراسات التركية في برلين إن الجانبين يعلمان أنهما لن يحققا نتائج سريعة وأضاف لوكالة الأنباء الألمانية: «أعتقد أنه لأمر جيد أن اليونان وتركيا يتحدثان سوياً»، موضحاً أن الجانبين يريدان كسب الوقت.

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