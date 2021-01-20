دانت تركيا طرح إسرائيل المناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تعكس "عقلية انتهازية خطيرة".

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها: "ندين بشدة إصدار إسرائيل مناقصات لبناء ألفين و572 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، بينها 460 في القدس الشرقية، في خطوة نحو بناء وحدات استيطانية إضافية غير قانونية".

وأضافت: "تصعيد إسرائيل بمثل هذه الإجراءات وما شابهها لمنع إقامة دولة فلسطينية موحدة جغرافيا وتغيير وضع القدس يعكس عقلية انتهازية خطيرة".

وأكدت الخارجية أن هذه الإجراءات محاولة لإغلاق سبل إحلال السلام في المنطقة.

وتابعت: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية حقوق الشعب والأراضي الفلسطينية والوقوف أمام عقلية الاحتلال الإسرائيلية".