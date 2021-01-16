تحذير ثلاثي في أميركا من أكبر تهديد إرهابي في 2021
آخر تحديث GMT12:48:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخر الأخبار العربية و العالمية

"تحذير ثلاثي" في أميركا من أكبر تهديد إرهابي في 2021

العرب اليوم -

العرب اليوم - "تحذير ثلاثي" في أميركا من أكبر تهديد إرهابي في 2021

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

حذرت 3 وكالات اتحادية أميركية لإنفاذ القانون، في نشرة صدرت مؤخرا، من ارتفاع النشاط المتطرف العنيف في الولايات المتحدة، بما يشكل "أكبر تهديد إرهابي محلي في عام 2021".وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، ووزارة الأمن الداخلي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في نشرة استخبارات مشتركة صدرت الأربعاء، أن هذا التهديد يأتي من "المتطرفين العنيفين المناهضين للحكومة أو المناهضين للسلطة" ويأتي التحذير بعد أيام من اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، وارتكاب أعمال عنف وتخريب، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم أحد أفراد شرطة الكابيتول."الأمر مقلق جدا، فشخص واحد يحمل أفكارا متطرفة يمكنه أن يتسبب بأعمال عنف وقتل وبأذى ودمار كبيرين، مثلما حصل في ناشفيل بولاية تينيسي"، يقول دايفيد كاتز، المدير التنفيذي لمجموعة "غلوبال سكيوريتي" الأمنية، في حديث لموقع سكاي نيوز عربية.

ويؤكد كاتز أن ما شهده الكونغرس يوم 6 يناير، خطير "لأن المحتجين لم يكونوا يتظاهرون سلميا، بل كانوا عبارة عن مجموعات متطرفة، جاءت لارتكاب أعمال عنف"، لافتا إلى أن "فشل الاستعدادات الأمنية في الكابيتول كان صادما وغير مبرر".وعلى أحد المنتديات، الذي جذب بعض أكثر مؤيدي ترامب حماسة في الفترة التي سبقت هجوم 6 يناير، بدا المستخدمون مقتنعين بأن مسؤولي إنفاذ القانون قد يسحقون أي احتجاج في المستقبل القريب، لكن النقاشات انتقلت إلى بحث موعد الفرصة التالية للاحتجاج المسلح وقالت ريتا كاتز، المديرة التنفيذية لمجموعة "سايت إنتيليجنس"، التي تراقب الجماعات المتطرفة واستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، إن خطاب مجموعات اليمين المتشدد في الولايات المتحدة بدأ يتحول إلى فكرة "ستكون هذه المعركة طويلة".

وأضافت كاتز لصحيفة "واشنطن بوست" أن "الإجماع السائد عبر الحركات التي شاركت في حصار الكابيتول أو دعمته، هو أنهم سيستمرون في المضي قدما".وفي رسالة لمؤيديه، كتب إنريكي تاريو، رئيس مجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة، على قناة تيليغرام الخاصة بالحركة: "لن نجلس مكتوفي الأيدي على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكن بإمكاننا اختيار معاركنا المستقبلية" ويشدد المدير التنفيذي لمجموعة "غلوبال سكيوريتي" الأمنية، دايفيد كاتز، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" على أن "أعداد المتشددين المحليين في الولايات المتحدة، سواء أكانوا من أقصى اليمين أو أقصى اليسار، قليلة جدا، لكنهم فعالون جدا وخطرون للغاية".

"القيام بأعمال تخريب منظمة يتطلب التواصل بين مجموعة من الأفراد"، يقول كاتز، ويؤكد أن التصدي لمجموعات التشدد المحلي، يجب أن يبدأ أولا عبر "تحديد وسائل تواصل أفرادها، ومراقبة تلك الوسائل من خلال اختراقها، إضافة إلى توظيف مخبرين بين صفوف تلك المجموعات"، لمراقبة تحركاتها وقد أدت أعمال العنف والشغب في الكونغرس وبثها على الهواء مباشرة يوم 6 يناير، وما تلاها من استجابة أمنية، إلى انحسار أنشطة المتشددين، وفق ما نقلت شبكة "إن بي سي" عن آن بيرغ، أستاذة التاريخ في جامعة بنسلفانيا والخبيرة في تاريخ النازية والتطرف.وبحسب بيرغ: "لكن هذا لا يعني أن الحركة تقلصت. أنا شخصيا لست قلقة من الأسبوعين المقبلين، بقدر قلقي من السنوات العديدة المقبلة".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

دونالد ترامب يمنح ملك المغرب أعلى وسام أميركي

ترامب وقرارات العفو جولة جديدة مرتقبة تشمل "العائلة"

أخر الأخبار العربية و العالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تحذير ثلاثي في أميركا من أكبر تهديد إرهابي في 2021 تحذير ثلاثي في أميركا من أكبر تهديد إرهابي في 2021



أخبار ذات صلة

GMT 07:12 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

البنتاغون يخشى "هجومًا من الداخل"مع اقتراب تنصيب بايدن
العرب اليوم - البنتاغون يخشى "هجومًا من الداخل"مع اقتراب تنصيب بايدن

GMT 04:40 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

الكاظمي يوجه مجددًا القوات العراقية بضبط الحدود مع سورية
العرب اليوم - الكاظمي يوجه مجددًا القوات العراقية بضبط الحدود مع سورية

GMT 02:04 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

واشنطن تدخل مرحلة جديدة من الإجراءات الأمنية قبل تنصيب بايدن
العرب اليوم - واشنطن تدخل مرحلة جديدة من الإجراءات الأمنية قبل تنصيب بايدن

GMT 17:11 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

تعيين السلوفاكي كوبيتش مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا
العرب اليوم - تعيين السلوفاكي كوبيتش مبعوثًا جديدًا للأمم المتحدة إلى ليبيا

GMT 05:52 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

عقوبات أميركية جديدة على إيران في آخر أيام إدارة ترامب
العرب اليوم - عقوبات أميركية جديدة على إيران في آخر أيام إدارة ترامب

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:23 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها
العرب اليوم - ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 03:13 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها
العرب اليوم - أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها

GMT 01:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية
العرب اليوم - بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية

GMT 01:08 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 01:55 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أحدث صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021

GMT 00:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي
العرب اليوم - الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي

GMT 01:40 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

مجموعة من نصائح لسلامة الموقد أو المدفأة في فصل الشتاء
العرب اليوم - مجموعة من نصائح لسلامة الموقد أو المدفأة في فصل الشتاء

GMT 02:59 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

البرهان يؤكد أن السودان لا يريد حربا مع إثيوبيا أو أي دولة مجاورة
العرب اليوم - البرهان يؤكد أن السودان لا يريد حربا مع إثيوبيا أو أي دولة مجاورة

GMT 01:32 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

وفاة المذيع السعودي فهد الحمود بعد مسيرة حافلة بالعطاء
العرب اليوم - وفاة المذيع السعودي فهد الحمود بعد مسيرة حافلة بالعطاء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:41 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة فيسبوك ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة
العرب اليوم - شركة فيسبوك ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة

GMT 12:39 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021
العرب اليوم - أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021

GMT 12:44 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة "أبل" الأميركية تحذف عشرات آلاف التطبيقات
العرب اليوم - شركة "أبل" الأميركية تحذف عشرات آلاف التطبيقات

GMT 04:40 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد
العرب اليوم - ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد

GMT 17:29 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

أبنة مارادونا تعبر عن اشتياقها له بصورة قديمة "أفتقدك كثيرًا وبحاجة إلى حضنك"
العرب اليوم - أبنة مارادونا تعبر عن اشتياقها له بصورة قديمة "أفتقدك كثيرًا وبحاجة إلى حضنك"

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 08:18 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل
العرب اليوم - النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها

GMT 07:54 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

"جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة
العرب اليوم - "جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة

GMT 01:54 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

مانشستر يونايتد أمام الريدز "موقعة نارية" تتصدر كأس الاتحاد
العرب اليوم - مانشستر يونايتد أمام الريدز "موقعة نارية" تتصدر كأس الاتحاد

GMT 08:13 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس
العرب اليوم - بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 16:32 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن
العرب اليوم - جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن

GMT 02:31 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021
العرب اليوم - أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021

GMT 12:55 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

دراسة صادمة عن "لقاح ينتظره العالم" وحرمان نسبة كبيرة منه خلال 2022
العرب اليوم - دراسة صادمة عن "لقاح ينتظره العالم" وحرمان نسبة كبيرة منه خلال 2022

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

نوفاك يصف التخفيض النفطي بأنه "هدية العام الجديد"
العرب اليوم - نوفاك يصف التخفيض النفطي بأنه "هدية العام الجديد"

GMT 08:11 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يحضر تمرين منتخب الفراعنة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يحضر تمرين منتخب الفراعنة

GMT 02:49 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يرصد السيارات الكهربائية والتقليدية الخارقة تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد السيارات الكهربائية والتقليدية الخارقة تعرّف عليها

GMT 04:04 2016 السبت ,14 أيار / مايو

اكتشاف أول امرأة حملت عن طريق الجنس الشرجي
العرب اليوم - اكتشاف أول امرأة حملت عن طريق الجنس الشرجي

GMT 05:29 2018 الأحد ,18 آذار/ مارس

قيادة النساء للدراجات تؤثر على حياتهن الجنسية
العرب اليوم - قيادة النساء للدراجات تؤثر على حياتهن الجنسية

GMT 00:47 2017 الأربعاء ,28 حزيران / يونيو

"المغناطيس" للقضاء على "حركة العين اللا إرادية"
العرب اليوم - "المغناطيس" للقضاء على "حركة العين اللا إرادية"

GMT 13:43 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش المصري في شمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية
العرب اليوم - استشهاد وإصابة ١٥ من أبطال الجيش المصري في شمال سيناء نتيجة العمليات العسكرية

GMT 23:32 2017 الإثنين ,06 آذار/ مارس

تعرَّف على أسعار ومواصفات جميع فئات سيارة كيا سيراتو 2017
العرب اليوم - تعرَّف على أسعار ومواصفات جميع فئات سيارة كيا سيراتو 2017

GMT 08:34 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

المُعلم الكشكول!
العرب اليوم - المُعلم الكشكول!

GMT 05:13 2019 الثلاثاء ,05 شباط / فبراير

نظام غذاء سري لأكبر أنواع أسماك القرش في العالم
العرب اليوم - نظام غذاء سري لأكبر أنواع أسماك القرش في العالم

GMT 06:18 2016 الجمعة ,05 آب / أغسطس

غادة عبد الرازق من إسبانيا إلى جزر المالديف للاستمتاع بالإجازة الصيفية
العرب اليوم - غادة عبد الرازق من إسبانيا إلى جزر المالديف للاستمتاع بالإجازة الصيفية

GMT 14:26 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

تفاقم أزمة جرائم الشرف في الجزائر ومقتل 50 امرأة للضلوع في علاقات غير شرعية
العرب اليوم - تفاقم أزمة جرائم الشرف في الجزائر ومقتل 50 امرأة للضلوع في علاقات غير شرعية

GMT 07:39 2017 الثلاثاء ,07 آذار/ مارس

خطأ قاتل من العملاق برون سترومان يُكلفه الكثير أمام رينز
العرب اليوم - خطأ قاتل من العملاق برون سترومان يُكلفه الكثير أمام رينز
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab