دونالد ترامب يمنح ملك المغرب أعلى وسام أميركي

منح الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، ملك المغرب محمد السادس وسام الاستحقاق المرموق لـ"تأثيره الإيجابي" على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، مشيرا بالخصوص إلى عودة العلاقات مع إسرائيل.وقال البيت الأبيض في بيان إن "الملك محمد السادس عمل على تعزيز الشراكة الدائمة والعميقة بين مملكة المغرب والولايات المتحدة في المجالات كافة".وأضاف "رؤيته وشجاعته وخصوصا قراره استئناف العلاقات مع دولة إسرائيل كان له أثر إيجابي على المشهد السياسي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ما يمثل "بداية عهد جديد من الأمن والازدهار" للولايات المتحدة والمغرب.

وقال البيت الأبيض إن وسام الاستحقاق هو وسام عسكريّ يُمنح تكريما لإتمام مهمة استثنائية أو للمسؤولين الأجانب ولا يمكن أن يُمنَح إلا من قبل الرئيس.وفي العاشر من كانون الأول أعلن ترامب أن المغرب تعهّد بعودة العلاقات مع إسرائيل وأن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.وأكد العاهل المغربي محمد السادس الأمر واصفاً قرار واشنطن بشأن الصحراء الغربية بـ"الموقف التاريخي"، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أيضاً بالاتفاق التاريخي مع المغرب.

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