بلينكن يؤكد أن لديهم قدرة فريدة على جمع البلدان لمواجهة التحديات

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده لديها قدرة فريدة على جميع البلدان جنبا إلى جنب من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها.وقال بلينكن في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، "سنعيد تنشيط الدبلوماسية الأميركية لتعزيز مصالحنا وقيمنا في العالم".وأضاف وزير الخارجية الأميركي، "سنطبق رؤية الرئيس بايدن لسياسة خارجية تعزز أمننا وازدهارنا وتلبي رغبة الأمريكيين".

كان مجلس الشيوخ الأميركي، وافق أمس الثلاثاء، على تعيين الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.جاءت موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 عضوا، وكان التصديق بحاجة لتأييد أغلبية بسيطة في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.وبلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة. وسبق أن أيد المجلس ترشيحه عدة مرات كان آخرها لمنصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.وينقسم المجلس بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين بخمسين مقعدا لكل حزب، لكن الديمقراطيين يسيطرون عليه لأن نائبة الرئيس كمالا هاريس تمتلك الصوت المرجح في حالة تساوي الأصوات.

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