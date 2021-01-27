الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية
آخر تحديث GMT03:44:38
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبار » أخر الأخبار العربية و العالمية

الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية

العرب اليوم -

العرب اليوم - الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية

مجلس الشيوخ الأميركي
واشنطن ـ العرب اليوم

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تثبيت تعيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن وذلك بعد تصويت ثمانية وسبعين عضوا لصالح هذا الترشيح مقابل معارضة من قبل اثنين وعشرين.تثبيت تعيين بلينكن الذي حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي علق عليه ريتشارد شماير السفير السابق للولايات المتحدة في سلطنة عمان خلال حديث له  بالقول إن بيلنكن سيكون وزيرا رائعا للخارجية، مشيرا إلى التزامه بالديبلوماسية والعمل الجماعي وتمتعه بالثقة الكاملة للرئيس الأميركي جو بايدن. شماير أوضح أيضا أن الخبرة الواسعة التي يملكها بلينكن في العمل الديبلوماسي من خلال عمله السابق في مجلس الأمن القومي وفي وزارة الخارجية أفسحت المجال له للاطلاع بشكل كبير على شؤون الشرق الأوسط، مشددا على أنه يعي كيفية التعامل مع السلوكيات الإشكالية المتعلقة بإيران على وجه الخصوص.تلقى وزير الخارجية الأميركي الجديد دراسته الابتدائية والثانوية في العاصمة الفرنسية باريس ، وعاد الى الولايات المتحدة ليكمل دراسته الجامعية في هارفارد بالإضافة الى دراسته القانون في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك.

وعمل بلينكن كنائب سابق لمستشار الأمن القومي في الفترة الممتدة من عام ألفين وثلاثة عشر إلى عام ألفين وخمسة عشر كما كان نائبا سابقا لوزير الخارجية من عام ألفين وخمسة عشر الى عام ألفين وسبعة عشر، يضاف الى ذلك عمله لمدة خمسة عشر عاما كمساعد في لجنة شؤون العلاقات الخارجية الى جانب الرئيس جو بايدن حينها.أما الخبير في شؤون السياسة الخارجية الأميركية بليز ميتزال فقد أكد أن أهم خبرة يمتلكها بلينكن هي التي حصل عليها خلال عمله الى جانب الرئيس بايدن سواء خلال فترة رئاسة أوباما أو في مجلس الشيوخ، معتبرا أنه سيكون شريكا موثوقا به.

أما التأييد اللافت الذي حظي به بلينكن من قبل الأعضاء الجمهوريين فقد أتى بعد إجاباته على أسئلة متعلقة بملفين شديدي الحساسية الأول يخص إيران حيث شدد بيلنكن على أن إدارة الرئيس بايدن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.أما الملف الثاني فكان الصين حيث قال بلينكن خلال جلسة الاستماع السابقة أن الادارة الحالية ستتعامل مع بكين من موقف قوة وليس من موقف ضعف.بلينكن شخصية تجمع بين الخبرة الواسعة والقرب من الرئيس الحالي جو بايدن بالإضافة الى تأييد كبير من طرف الحزبين الديمقراطي والجمهوري وهو ما ظهر جليا في حصيلة التصويت على تثبيت تعيينه.

قد يهمك ايضا:

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة

محاكمة ترامب تبدأ 8 شباط في مجلس الشيوخ الأميركي

أخر الأخبار العربية و العالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية



أخبار ذات صلة

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

كوريا الجنوبية تكشف عن دور كيم يو جونغ بعد تخفيض رتبتها في الحزب الحاكم
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تكشف عن دور كيم يو جونغ بعد تخفيض رتبتها في الحزب الحاكم

GMT 03:38 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

إدارة بايدن تنوي إعادة النظر في العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية
العرب اليوم - إدارة بايدن تنوي إعادة النظر في العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية

GMT 02:40 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

عمال وشبان عرب في باريس يؤكّدون أن "كورونا" هدد حياتهم
العرب اليوم - عمال وشبان عرب في باريس يؤكّدون أن "كورونا" هدد حياتهم

GMT 00:00 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
العرب اليوم - خمسة شيوخ جمهوريين يدعمون إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

GMT 06:10 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

"الاتحاد الأوروبي" يدعو بريطانيا لمنح سفيره صبغة دبلوماسية
العرب اليوم - "الاتحاد الأوروبي" يدعو بريطانيا لمنح سفيره صبغة دبلوماسية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:22 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية
العرب اليوم - طرق تنسيق القميص الجينز مع الإطلالات الشبابية

GMT 03:26 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"
العرب اليوم - ولاية مانيبور الهندية تطور موقعًا لـ"سياحة الحرب"

GMT 03:30 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني
العرب اليوم - تعرف على أشهر منازل الفنان العالمي جورج كلوني

GMT 03:33 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو
العرب اليوم - بايدن يجدد التزام الولايات المتحدة بالدفاع الجماعي لحلف الناتو

GMT 03:44 2021 الأربعاء ,27 كانون الثاني / يناير

جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين
العرب اليوم - جو بايدن يمازح صحافيًا سأله حول الاتصال مع بوتين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 02:09 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

علماء يحذرون من أن السيارات قد تكون بؤرة لفيروس كورونا
العرب اليوم - علماء يحذرون من أن السيارات قد تكون بؤرة لفيروس كورونا

GMT 07:25 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

نيسان قشقاي 2021 المواصفات والعيوب وأسعارها في مصر
العرب اليوم - نيسان قشقاي 2021 المواصفات والعيوب وأسعارها في مصر

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 12:19 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

فيفا يقرر تمديد طرح تذاكر كأس العالم للأندية حتى 24 كانون الثاني/ يناير
العرب اليوم - فيفا يقرر تمديد طرح تذاكر كأس العالم للأندية حتى 24 كانون الثاني/ يناير

GMT 10:25 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

رونالدو يحفر اسمه بالذهب ويحقق لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم
العرب اليوم - رونالدو يحفر اسمه بالذهب ويحقق لقب أفضل هداف في تاريخ كرة القدم

GMT 01:42 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

منتزهات وحدائق سياحية في البحرين تستحق الزيارة
العرب اليوم - منتزهات وحدائق سياحية في البحرين تستحق الزيارة

GMT 01:35 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

آبل" تعدل المكافآت التنفيذية بناءً على القيم البيئية"
العرب اليوم - آبل" تعدل المكافآت التنفيذية بناءً على القيم البيئية"

GMT 01:09 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو

حكايات قرآنية ومعجزات من سورة "الإنسان"
العرب اليوم - حكايات قرآنية ومعجزات من سورة "الإنسان"

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 04:26 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

كريستين لاغارد تحذر من تأثير كورونا على العودة إلى النمو
العرب اليوم - كريستين لاغارد تحذر من تأثير كورونا على العودة إلى النمو

GMT 00:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي
العرب اليوم - الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي

GMT 03:34 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام
العرب اليوم - تناول فيتامين "K2" يساعد في علاج هشاشة العظام

GMT 23:00 2021 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 92 ضد كورنيا
العرب اليوم - عثمان ديمبيلي يسجل الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 92 ضد كورنيا

GMT 23:35 2020 الثلاثاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

تامر حسني يوجّه رسالة إلى أحلام يطمئنها فيها على مستقبل بسمة بوسيل
العرب اليوم - تامر حسني يوجّه رسالة إلى أحلام يطمئنها فيها على مستقبل بسمة بوسيل

GMT 19:30 2020 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

كيم كاردشيان العرب الأميرة ريم الإبنة الوحيدة للوليد بن طلال تعرف عليها
العرب اليوم - كيم كاردشيان العرب الأميرة ريم الإبنة الوحيدة للوليد بن طلال تعرف عليها

GMT 03:41 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

تعرف على أفضل سيارات الدفع الرباعي في 2021 SUV
العرب اليوم - تعرف على أفضل سيارات الدفع الرباعي في 2021 SUV

GMT 03:04 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

تعرف على السبب وراء تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا
العرب اليوم - تعرف على السبب وراء تراجع مبيعات السيارات في بريطانيا

GMT 01:40 2021 الثلاثاء ,19 كانون الثاني / يناير

شركة "النصر" المصرية تكشف موعد طرح أول سيارة كهربائية في الأسواق
العرب اليوم - شركة "النصر" المصرية تكشف موعد طرح أول سيارة كهربائية في الأسواق

GMT 21:37 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

لا تكن لجوجاً في بعض الأمور
العرب اليوم - لا تكن لجوجاً في بعض الأمور

GMT 15:27 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر
العرب اليوم - استفد من الطقس الجميل وانطلق في نزهة على شاطئ البحر

GMT 09:29 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير

اقتران ثلاثي نادر بين كواكب المشتري وزحل وعطارد الأحد
العرب اليوم - اقتران ثلاثي نادر بين كواكب المشتري وزحل وعطارد الأحد

GMT 16:36 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - النشاط والثقة يسيطران عليك خلال هذا الشهر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab