محاكمة ترامب تبدأ 8 شباط في مجلس الشيوخ الأميركي

أعلن زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، مساء أمس الجمعة، أنّ محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب ستبدأ في الأسبوع الثاني من شهر شباط المقبل، بعد أن يتسلّم المجلس الأسبوع المقبل لائحة الاتّهام بحقّه، بحسب واشنطن بوست. وقال شومر أمام أعضاء في مجلس الشيوخ إنّ الحزبين سيبدآن بتقديم مطالعاتهما في الأسبوع الذي يبدأ في 8 شباط، مضيفا "أن لائحة الاتهام بحق ترمب ستحال الإثنين الى مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة التحريض على التمرد". وأضاف أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "أبلغتني أن لائحة الاتهام ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ"، مبينا "ان هذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود اجراء العزل الذي يستهدف الرئيس امام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسميا بمحاكمته الثانية في هذا الأطار" .

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