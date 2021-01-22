زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يؤكد أن محاكمة ترامب في إطار عملية عزله ستبدأ في الـ8 من شباط

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، تشاك شومير، أن محاكمة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، في إطار عملية عزله ستبدأ في الـ8 من شباط