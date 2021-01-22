الصين تفرض عقوبات على 28 مسؤولاً أمريكياً من إدارة ترامب السابقة

أطلقت الحكومة الصينية طلقة وداع على إدارة ترامب المنتهية ولايتها، حتى عندما كان جو بايدن يؤدي اليمين كرئيس جديد لأمريكا، حيث فرضت بكين عقوبات على 28 مسؤولاً سابقًا في إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي السابق ووزير الصحة.