تبون يجري اتصالا بنظيره التونسي بعد أنباء عن محاولة تسميمه

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اتصالا هاتفيا بنظيره التونسي قيس سعيّد، للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد الأنباء عن محاولة تسميمه.وقال بيان صادر عن مصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن تبون تحادث مساء الأربعاء مع سعيّد و"حمد الله على سلامة شقيقه الرئيس التونسي، بعدما طمأنه على صحته".وكانت وكالة "رويترز" نقلت أمس عن مصدر في الرئاسة التونسية، قوله إن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وإن تحقيقا يجري في الواقعة.

وقال المصدر إن الرئيس قيس سعيد بخير ولم يفتح أي ظرف.وأفادت بعض المصادر المحلية بأن الأمر يتعلق برسالة بها مسحوق غاز "الريسين" القاتل. ويأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد، واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تفشي البطالة وعدم المساواة الاجتماعية.

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