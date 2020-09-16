استهداف سيارة تابعة للسفارة البريطانية في العراق بعبوة ناسفة
آخر تحديث GMT03:57:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

طوقت أجهزة الأمن إحدى بوابات "المنطقة الخضراء"

استهداف سيارة تابعة للسفارة البريطانية في العراق بعبوة ناسفة

العرب اليوم -

العرب اليوم - استهداف سيارة تابعة للسفارة البريطانية في العراق بعبوة ناسفة

سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط بغداد
بغداد - العرب اليوم

في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات استهداف أرتال التحالف الدولي التي تحمل معدات وأجهزة في عدد من المحافظات العراقية، يستمر قصف المنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية بصواريخ الكاتيوشا. ورغم تجاهل الأميركيين لهذه الضربات التي لم تتسبب في أي خسائر مادية أو بشرية داخل محيط السفارة، فإن منظومة الدفاع التي نصبتها السفارة قبل أكثر من شهرين باتت تتكفل بتشتيت الصواريخ التي أخذت تتناثر على أهداف عراقية هنا وهناك، إما داخل الخضراء أو في الجانب الآخر لنهر دجلة.

التكتيك الأخير الذي لم يكن معمولاً به سابقاً هو أن استهداف الأرتال والبعثات الأجنبية في العراق وصل إلى قلب بغداد. ففي ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، استيقظ سكان حي القادسية المحاذي للمنطقة الخضراء من جهة مطار بغداد الدولي على وقع انفجار قوي ظهر أنه عبوة ناسفة زرعت تحت شجرة بالقرب من جامع أم الطبول على طريق مطار بغداد الدولي باتجاه المنطقة الخضراء.

وطبقاً لما أعلنته السفارة البريطانية، فإن تفجير العبوة استهدف سيارة تعود للسفارة دون حصول أي خسائر بشرية أو مادية. وعلى أثر ذلك، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً على إحدى بوابات المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وتزامن الانفجار مع إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا على محيط السفارة الأميركية ردت عليها منظومة الدفاع الأميركية، ما أدى الى إسقاط اثنين منها، فيما سقط الثالث في نهر دجلة، طبقاً لما أعلنته السفارة الأميركية. ويعد الهجوم السابع منذ مطلع الشهر الحالي.

وفي تفسيره لاستمرار استهداف المنطقة الخضراء، يقول أستاذ الأمن الوطني الدكتور حسين علاوي، رئيس مركز رؤى للدراسات السياسية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستهداف مستمر، لأن هنالك تحولات كبيرة تجري في جسد انتقال الدولة من النشوء إلى الاستقرار، وأن تكون حكومة تكميلية تلتزم بالمنهاج الوزاري وتعمل على خلق مناخ التعافي من وباء كورونا وانهيار الاقتصاد نتيجة انخفاض أسعار النفط والتفهم الكبير للشارع العراقي لنهج الحكومة وحجم المشاكل، بالإضافة إلى رؤية الإسناد العميقة لبرنامج الانتقال نحو الدولة المستقرة المدنية».

وأضاف علاوي أن «الدعم الذي حظي به الكاظمي من قبل المرجعية الدينية العليا في إدارة الدولة والسير في برنامج الحكومة لن يروق للجماعات المسلحة الخاصة والقوى السياسية التي تراقب انتقال السلطة للمجتمع، حيث يكون المواطن العراقي فاعلاً في المعادلة السياسية بعد تغييب طويل». وأوضح علاوي أن «انتقال العراق نحو الدولة لن يعطي المجال للتشويش والفوضى التي نزف العراق نتيجتها شباباً وفرصاً اقتصادية كبيرة»، مبيناً أن «الكاظمي يسير بخطى جيدة والدليل على ذلك عمليات التحرر الإداري في الاختيار، رغم أن القوى السياسية اتهمت الحكومة بشتى الاتهامات، بحيث جعلت الشارع يستغرب ما تقوم به هذه القوى، حيث إنها تحول دون استكمال كيان الحكومة الإداري والوظيفي في الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة التي كانت تدار بالوكالة».

وبخصوص عملية الاستهداف الأخيرة للمنطقة الخضراء بالصواريخ أو بعبوة ناسفة عند مدخلها من جهة المطار، يقول علاوي إن «العملية الأخيرة هي محاولة تهديد للأمن والاستقرار في العاصمة بغداد». وأشار إلى «أننا نحتاج الآن إلى حوار سياسي معمق للسلاح خارج الدولة، لأنه سلاح قد خرج حتى عن قواعد العمل الذي يهدف إليه، سواء بمزاحمة عمل حكومة الكاظمي أو التأثير في قناعات الدول الصديقة للعراق للخروج منه، وهي تعمل وفقاً لاتفاقيات حكومية أبرمتها الحكومات السابقة وتعمل حكومة الكاظمي على تنظيمها في ضوء السيادة العراقية والمصالح الوطنية العليا». وأكد أنه «دون حوار عراقي - عراقي لن تنتهي عمليات استهداف المنطقة الخضراء أو المواقع السيادية والقواعد العسكرية العراقية، لأن فيها رسائل سياسية مرتبطة بالصراع الأميركي - الإيراني الذي يسعى الكاظمي إلى إبعاد العراق عنه، لا سيما بعد جدولة الوجود الاستشاري الأميركي خلال مباحثات الحوار الاستراتيجي الأول والثاني هذا العام مع الولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي».

قد يهمك أيضا:

رئيس البرلمان العراقي يدعو لاجتماعات مكثفة مع القوى السياسية
البرلمان العراقي يستعد لبدء جلساته بجدول أعمال مثقل بمشاريع القوانين

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

استهداف سيارة تابعة للسفارة البريطانية في العراق بعبوة ناسفة استهداف سيارة تابعة للسفارة البريطانية في العراق بعبوة ناسفة



أخبار ذات صلة

GMT 03:57 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

ماكرون لم ينقطع عن التواصل مع القيادات اللبنانية لتذليل عقبات تشكيل الحكومة الجديدة
العرب اليوم - ماكرون لم ينقطع عن التواصل مع القيادات اللبنانية لتذليل عقبات تشكيل الحكومة الجديدة

GMT 03:46 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

الجزائر تُبلغ إيطاليا حرصها على إبعاد الأجندات الدولية في حل الأزمة الليبية
العرب اليوم - الجزائر تُبلغ إيطاليا حرصها على إبعاد الأجندات الدولية في حل الأزمة الليبية

GMT 03:41 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

قلق أممي من إغلاق الحوثيين مطار "صنعاء" أمام المساعدات
العرب اليوم - قلق أممي من إغلاق الحوثيين مطار "صنعاء" أمام المساعدات

GMT 23:08 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

الإمارات والبحرين توقعان على اتفاق السلام مع إسرائيل وسط رفض فلسطيني
العرب اليوم - الإمارات والبحرين توقعان على اتفاق السلام مع إسرائيل وسط رفض فلسطيني

GMT 13:08 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

الإمارات وإسرائيل تدرسان 8 اتفاقات اقتصادية مِن بينها "التجارة الحرة"
العرب اليوم - الإمارات وإسرائيل تدرسان 8 اتفاقات اقتصادية مِن بينها "التجارة الحرة"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

من المقرر عرض القطع التي أعادت ارتدائها للبيع في "مزاد خيري"

كيت بلانشيت تعيد تدوير إطلالاتها الأيقونية طوال فترة مهرجان البندقية السينمائي

القاهرة- العرب اليوم

قبل توليها منصب رئيسة لجنة تحكيم في مهرجان فينيسيا السينمائي 2020، أصدرت كيت بلانشيت بيانًا قائمًا على الاستدامة تعلن فيه أنها لن ترتدي أي إطلالات أزياء جديدة طوال مدة الحدث العالمي، وما تم الكشف عنه كان سلسلة من إطلالات السجادة الحمراء الجميلة والتي تحمل في طياتها رسالة ضمنية مفادها أن الفستان لا ينبغي أن يقتصر على موسم أو مناسبة معينة، فالملابس عالية الجودة ينبغي أن تدوم مدى الحياة.قرار بلانشيت بالبحث في خزانة أزيائها عن بعض القطع المناسبة للحدث، كان وليد فترة الحجر الصحي التي قضاها العالم، حيث أشارت كيت إلى أن الوباء كشف أن كل شيء مرتبط، هكذا قالت ستايليست أزياء النجمة، إليزابيث ستيوارت، لمجلة فوغ البريطانية مضيفة: "لا يأتي التغيير العميق إلا من خلال التعاون. فكرتها في إعادة ارتداء الملابس ليست تفويضًا ، بل تحد". ربم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:10 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

أبرز حقائب اليد من أشهر العلامات التجارية لموسم خريف 2020 تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز حقائب اليد من أشهر العلامات التجارية لموسم خريف 2020 تعرّفي عليها

GMT 01:31 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

سائح يعيد هدية أخذها من شواطئ "سردينيا" قبل 50 عامًا بدافع الندم
العرب اليوم - سائح يعيد هدية أخذها من شواطئ "سردينيا" قبل 50 عامًا بدافع الندم

GMT 00:45 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

أبرز ديكورات غرف نوم 2020 المُستوحاة من التراث العربي تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز ديكورات غرف نوم 2020 المُستوحاة من التراث العربي تعرّفي عليها

GMT 03:38 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

العاهل البحريني يؤكد لـ"ترامب" أن السلام خيار استراتيجي للمملكة
العرب اليوم - العاهل البحريني يؤكد لـ"ترامب" أن السلام خيار استراتيجي للمملكة

GMT 01:23 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

عبد الرحمن الرمال يتعرّض لحادث مروّع أثناء تجربته سيارة فارهة
العرب اليوم - عبد الرحمن الرمال يتعرّض لحادث مروّع أثناء تجربته سيارة فارهة

GMT 01:15 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

هيفاء الحسوني تقرر ارتداء فستان التونسية درة من تصميم زينة زكي
العرب اليوم - هيفاء الحسوني تقرر ارتداء فستان التونسية درة من تصميم زينة زكي

GMT 03:47 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل وقت لزيارة مصر في عطلتك المقبلة
العرب اليوم - تعرف على أفضل وقت لزيارة مصر في عطلتك المقبلة

GMT 10:25 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

أبرز خطوات التدبير المنزلي لإصلاح حوائط المنزل المثقوبة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز خطوات التدبير المنزلي لإصلاح حوائط المنزل المثقوبة تعرّفي عليها

GMT 21:46 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

عبد الله بن زايد يؤكد أن معاهدة السلام تخلق مسارا أفضل لمنطقة الشرق الأوسط
العرب اليوم - عبد الله بن زايد يؤكد أن معاهدة السلام تخلق مسارا أفضل لمنطقة الشرق الأوسط

GMT 11:18 2020 الثلاثاء ,15 أيلول / سبتمبر

رحيل كارم محمود مذيع "بي بي سي" السابق بعد معاناة طويلة مع المرض
العرب اليوم - رحيل كارم محمود مذيع "بي بي سي" السابق بعد معاناة طويلة مع المرض

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:58 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

دينا وابنها يتعرضان لنفس الإصابة
العرب اليوم - دينا وابنها يتعرضان لنفس الإصابة

GMT 11:43 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

مركبة صينية تطلق أجساما مجهولة في الفضاء ثم تغادر المدار
العرب اليوم - مركبة صينية تطلق أجساما مجهولة في الفضاء ثم تغادر المدار

GMT 16:34 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

زجاج "ذكي" للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل من خلال تغيير الجهد
العرب اليوم - زجاج "ذكي" للسيارات يسمح بالتحكم بمستوى التظليل من خلال تغيير الجهد

GMT 16:44 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis
العرب اليوم - الكشف عن تصميم السيارة الفاخرة الجديدة من شركة Genesis

GMT 21:06 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

"الفيفا" يؤكد أن أى لاعب ينتهي عقده قبل 6 أشهر له الحرية في إبرام عقد مع نادٍ جديد
العرب اليوم - "الفيفا" يؤكد أن أى لاعب ينتهي عقده قبل 6 أشهر له الحرية في إبرام عقد مع نادٍ جديد

GMT 22:34 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

شركة طيران أميركية تطرد مسافراً طلب من مضيفة ارتداء قناع الوجه
العرب اليوم - شركة طيران أميركية تطرد مسافراً طلب من مضيفة ارتداء قناع الوجه

GMT 07:09 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

سعودية تفجر "تويتر" بتغريدة مسيئة للرسول
العرب اليوم - سعودية تفجر "تويتر" بتغريدة مسيئة للرسول

GMT 01:06 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

وجهات طبيعية خلابة في ألاسكا تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك
العرب اليوم - وجهات طبيعية خلابة في ألاسكا تستحق الزيارة اكتشفها بنفسك

GMT 22:01 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

"مايكروسوفت" تتهم روسيا والصين وإيران بقرصنة حملتي ترامب وبايدن
العرب اليوم - "مايكروسوفت" تتهم روسيا والصين وإيران بقرصنة حملتي ترامب وبايدن

GMT 00:12 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

روسيا تجري اختبارات جديدة لقدرات بندقية AK-12
العرب اليوم - روسيا تجري اختبارات جديدة لقدرات بندقية AK-12

GMT 20:59 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

نونو جوميز يُؤكِّد أنّ لاعبي الكرة المصرية لديهم "الموهبة" بالفطرة
العرب اليوم - نونو جوميز يُؤكِّد أنّ لاعبي الكرة المصرية لديهم "الموهبة" بالفطرة

GMT 22:23 2020 الأربعاء ,09 أيلول / سبتمبر

الأهلى المصري يهزم الزمالك في دوري عمومي السيدات لكرة اليد
العرب اليوم - الأهلى المصري يهزم الزمالك في دوري عمومي السيدات لكرة اليد

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 06:45 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

سيارات زفاف سيدات العائلة المالكة البريطانية عبر السنين
العرب اليوم - سيارات زفاف سيدات العائلة المالكة البريطانية عبر السنين

GMT 03:07 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

شركة غوغل تقترب من إطلاق منتج Android TV الجديد
العرب اليوم - شركة غوغل تقترب من إطلاق منتج Android TV الجديد

GMT 11:23 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

بلاغ ضد "يوتيوبرز" مصريين بتهمة ترهيب طفلتهما
العرب اليوم - بلاغ ضد "يوتيوبرز" مصريين بتهمة ترهيب طفلتهما

GMT 06:47 2020 الأحد ,30 آب / أغسطس

"مرسيدس" تهز عرش "بورش" بسيارة رياضية جديدة بمواصفات خارقة
العرب اليوم - "مرسيدس" تهز عرش "بورش" بسيارة رياضية جديدة بمواصفات خارقة

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 08:55 2020 الإثنين ,24 آب / أغسطس

خبير يكشف عن عيوب الهواتف الذكية الداعمة لـ"شريحتين"
العرب اليوم - خبير يكشف عن عيوب الهواتف الذكية الداعمة لـ"شريحتين"

GMT 20:22 2020 الثلاثاء ,24 آذار/ مارس

ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر
العرب اليوم - ضوابط عمل الصحافيين والإعلاميين المصريين خلال فترة الحظر

GMT 21:31 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبر

تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع
العرب اليوم - تعرف على حقيقة الشعور بالتبول أثناء الجُماع

GMT 09:27 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء مهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء مهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 09:54 2020 الثلاثاء ,14 كانون الثاني / يناير

سوزوكي "جيمني 2019 " الجديدة كلياً في الأسواق في 5 حزيران المقبل
العرب اليوم - سوزوكي "جيمني 2019 " الجديدة كلياً في الأسواق في 5 حزيران المقبل

GMT 03:34 2020 الجمعة ,11 أيلول / سبتمبر

السودان يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية بعد تقلبات في العملة
العرب اليوم - السودان يعلن حالة الطوارئ الاقتصادية بعد تقلبات في العملة

GMT 05:08 2016 الأحد ,24 تموز / يوليو

أطفال النفايات في العراق يتكاثرون والجهات الحكومية غائبة عن مساعدتهم
العرب اليوم - أطفال النفايات في العراق يتكاثرون والجهات الحكومية غائبة عن مساعدتهم

GMT 12:30 2018 السبت ,12 أيار / مايو

حــفـــظ اللـســـان
العرب اليوم - حــفـــظ اللـســـان

GMT 11:29 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

التليفزيون المصري يعرض مسرحية زكي في الوزاره لأول مرة
العرب اليوم - التليفزيون المصري يعرض مسرحية زكي في الوزاره لأول مرة

GMT 01:01 2019 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

دنيا سمير غانم تكشفُ مشاجراتها مع زوجها وتفضحُ عيب في شقيقتها
العرب اليوم - دنيا سمير غانم تكشفُ مشاجراتها مع زوجها وتفضحُ عيب في شقيقتها

GMT 11:41 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

اللاعب نايف هزازي يكشف عن سبب خروجه من الاتحاد
العرب اليوم - اللاعب نايف هزازي يكشف عن سبب خروجه من الاتحاد

GMT 03:33 2014 الإثنين ,25 آب / أغسطس

أطباء ينصحون بالمشي عند إجراء عملية في الرحم
العرب اليوم - أطباء ينصحون بالمشي عند إجراء عملية في الرحم

GMT 02:45 2017 الأربعاء ,19 تموز / يوليو

أطعمة تحرق الدهون الثلاثية في الدم
العرب اليوم - أطعمة تحرق الدهون الثلاثية في الدم

GMT 04:49 2016 الجمعة ,26 شباط / فبراير

زيزي عادل تكشف عن أحدث أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية
العرب اليوم - زيزي عادل تكشف عن أحدث أعمالها الفنية خلال الفترة الماضية

GMT 17:38 2016 الأحد ,27 آذار/ مارس

قيادة القوات البرية تعلن فتح القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة
العرب اليوم - قيادة القوات البرية تعلن فتح القبول في وحدات المظليين والقوات الخاصة

GMT 06:41 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

صور نادرة للأمير الوليد بن طلال في صغره بـ"البشت"
العرب اليوم - صور نادرة للأمير الوليد بن طلال في صغره بـ"البشت"

GMT 11:44 2019 الأحد ,20 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على أفضل 3 طرق لماكياج العيون بأسلوب دلال الدوب
العرب اليوم - تعرفي على أفضل 3 طرق لماكياج العيون بأسلوب دلال الدوب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab