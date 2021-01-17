البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية
آخر تحديث GMT12:44:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية

العرب اليوم -

العرب اليوم - البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية

مجلس النواب المصري
القاهرة - العرب اليوم

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) الجديد عمله، أمس، بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية، ضمن الفصل التشريعي الثاني الممتد حتى عام 2026. وجرت نقاشات داخل عدد من اللجان، بخصوص اتفاقيات دولية، وتعديلات قانونية خاصة بدعم «ضحايا الإرهاب».كان مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد انتهى من تشكيل لجانه النوعية التي يبلغ عددها 25 لجنة.في غضون ذلك، وافقت لجنة «التضامن الاجتماعي والأسرة» بالبرلمان، أمس، على مشروع تعديل قانون تكريم «شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم». وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن «رئيس مجلس الوزراء المصري طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، التي لم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق».

وأقر مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، «مشروع قانون شمل تعديل بعض أحكام القانون الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم». وقالت الحكومة المصرية إن ذلك «يأتي في إطار استمرار دعم الدولة للفئات، التي يشملها الصندوق برعايته».ونص التعديل الحكومي، الذي وافقت عليه «لجنة التضامن الاجتماعي»، أمس، على «تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات، تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة».إلى ذلك، وافقت «اللجنة التشريعية»، أمس، على مشاريع قوانين تعلقت بـ«الصلح الواقي من الإفلاس، وإجراءات الوساطة والحجز الإداري». كما وافقت لجنة «الشؤون الأفريقية» على مذكرة التفاهم مع برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك.

وتهدف هذه المذكرة إلى «إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي متسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الأفريقية، وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية، المتفق عليها دولياً، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات، ونقل المعارف بين دول الجنوب».من جهة ثانية، وافقت لجنة «السياحة» في البرلمان على قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية، تتعلق بتقديم منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، قصد تمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة»، تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة بمصر.ووافقت «اللجنة الاقتصادية» على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابانية، بمنحة قدرها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر.

قد يهمك ايضا:

وفاة مرشح فائز بانتخابات مجلس النواب المصري إثر إصابته بكورونا

شقيقة أحد منفذي عملية سريلانكا تكشف تفاصيل نشأته وأسباب تطرّفه

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية البرلمان المصري الجديد يبدأ عمله بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية



أخبار ذات صلة

GMT 04:34 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

هشام المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري
العرب اليوم - هشام المشيشي أمام اختبار الاحتجاجات والثقة بتعديله الوزاري

GMT 04:25 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد
العرب اليوم - ليبيا تقترب من تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد

GMT 04:19 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم منظمات دولية بـ"التغاضي" عن انتهاكات الحوثيين
العرب اليوم - وزير حقوق الإنسان اليمني يتهم منظمات دولية بـ"التغاضي" عن انتهاكات الحوثيين

GMT 02:59 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

"خارجية العراق" تؤكّد أن الحكومة ماضية في إجراء الانتخابات المبكرة
العرب اليوم - "خارجية العراق" تؤكّد أن الحكومة ماضية في إجراء الانتخابات المبكرة

GMT 02:55 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

رئيس المخابرات المصرية يزور رام الله وأبو مازن يوجه الشكر للسيسي لدعمه القضية الفلسطينية
العرب اليوم - رئيس المخابرات المصرية يزور رام الله وأبو مازن يوجه الشكر للسيسي لدعمه القضية الفلسطينية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:23 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها
العرب اليوم - ترندز موضة تناسب المرأة من برج الدلو دون غيرها

GMT 01:31 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021
العرب اليوم - 10 من أفضل الأنشطة السياحية في خور دبي 2021

GMT 03:13 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها
العرب اليوم - أفكار فريدة لديكورات حوائط غرفة نومك تعرف عليها

GMT 01:46 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية
العرب اليوم - بايدن ينتظر توصية المخابرات قبل إطلاع ترامب على معلومات سرية

GMT 01:08 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - حليمة بولند تتعرض للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 01:55 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

أحدث صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات حقائب يد نسائية موضة ربيع 2021

GMT 00:57 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي
العرب اليوم - الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى مطار الملك فهد الدولي

GMT 01:40 2021 الأحد ,17 كانون الثاني / يناير

مجموعة من نصائح لسلامة الموقد أو المدفأة في فصل الشتاء
العرب اليوم - مجموعة من نصائح لسلامة الموقد أو المدفأة في فصل الشتاء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 12:41 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة فيسبوك ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة
العرب اليوم - شركة فيسبوك ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة

GMT 12:39 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021
العرب اليوم - أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية موعد مؤتمرها "Unpacked 2021

GMT 12:44 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

شركة "أبل" الأميركية تحذف عشرات آلاف التطبيقات
العرب اليوم - شركة "أبل" الأميركية تحذف عشرات آلاف التطبيقات

GMT 04:40 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد
العرب اليوم - ارتفاع ثروة ماسك 13.6 مليار دولار في يومٍ واحد

GMT 17:29 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

أبنة مارادونا تعبر عن اشتياقها له بصورة قديمة "أفتقدك كثيرًا وبحاجة إلى حضنك"
العرب اليوم - أبنة مارادونا تعبر عن اشتياقها له بصورة قديمة "أفتقدك كثيرًا وبحاجة إلى حضنك"

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب
العرب اليوم - رئيس البرازيل يتهم شركة "فورد" الأميركية لصناعة السيارات بالكذب

GMT 08:18 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل
العرب اليوم - النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولارًا للبرميل

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أجمل أماكن السياحة في المجر لعطلات 2021 تعرف عليها

GMT 07:54 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

"جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة
العرب اليوم - "جنرال موتورز" تكشف عن سيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة

GMT 01:54 2021 الثلاثاء ,12 كانون الثاني / يناير

مانشستر يونايتد أمام الريدز "موقعة نارية" تتصدر كأس الاتحاد
العرب اليوم - مانشستر يونايتد أمام الريدز "موقعة نارية" تتصدر كأس الاتحاد

GMT 08:13 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس
العرب اليوم - بيانات تكشف تحسنًا كبيرًا للعجز التجاري والاحتياطي الأجنبي في تونس

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 16:32 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن
العرب اليوم - جوجل تدعم "أطفال المهاجرين" بمنحة خاصة بعد تنصيب بايدن

GMT 02:31 2021 الأربعاء ,13 كانون الثاني / يناير

أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021
العرب اليوم - أميركا تتوقع سعرًا أعلى للنفط وتراجعًا طفيفًا بإنتاجها في 2021

GMT 12:55 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

دراسة صادمة عن "لقاح ينتظره العالم" وحرمان نسبة كبيرة منه خلال 2022
العرب اليوم - دراسة صادمة عن "لقاح ينتظره العالم" وحرمان نسبة كبيرة منه خلال 2022

GMT 02:37 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

نوفاك يصف التخفيض النفطي بأنه "هدية العام الجديد"
العرب اليوم - نوفاك يصف التخفيض النفطي بأنه "هدية العام الجديد"

GMT 08:11 2020 الأربعاء ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يحضر تمرين منتخب الفراعنة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري أشرف صبحي يحضر تمرين منتخب الفراعنة

GMT 02:49 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

تقرير يرصد السيارات الكهربائية والتقليدية الخارقة تعرّف عليها
العرب اليوم - تقرير يرصد السيارات الكهربائية والتقليدية الخارقة تعرّف عليها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab