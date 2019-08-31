المجلس الانتقالي الجنوبي يحمل الحكومة المسؤولية عن العمليات الإرهابية في عدن

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وفي بيان له أن خلايا تابعة لـ"داعش" نفذت عمليات إرهابية في العاصمة عدن، تسببت في إصابة عدد من أفراد القوات المسلحة والمواطنين.