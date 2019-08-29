ظهر رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، وهو يتجول في مدينة عدن، بعد يوم من الاقتتال واتهامات وجهتها الحكومة اليمنية المعترف بها للإمارات باستهداف قواتها.