بي إم دبليو تختبر m3 الجديدة على حلبة نوربرجرنج

وصلت بي إم دبليو M3 بجليها الجديد إلى حلبة نوربرجرنج بنسخة اختبارات، وهكذا تستعد M3 الجديدة كليًا لأخذ مكانها.

للأسف تغطي السيارة تمويهات كثيفة تتخفي جميع تفاصيلها، لكن نستطيع توقع واجهة رياضية شرسة وشبك سفلي كبير مع مشتتات هواء سفلية، كما نشاهد الجنوط الرياضية الكبيرة ومخارج العادم الرباعية.

تحت الهيكل وضع مهندسو بي إم دبليو مركبات الكربون فايبر لتخفيف وزن السيارة مح الحفاظ على صلابتها، وفي حين تخلص الجيل الجديد من الفئة الثالثة من ناقل الحركة اليدوي فإن M3 قد تتوفر به، وستحمل السيارة محرك 6 سلندر تيربو يتوقع أن ينتج 500 حصان.

ومن المتوقع أن تكشف بي إم دبليو عن M3 الجديدة في النصف الثاني من 2019، كما ستكشف الشركة عن 11 سيارة M عالية الأداء قبل نهاية العقد.