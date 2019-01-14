كشفت شيفرولية عن أول صورة تشويقية للجيل القادم من تراكس 2020.

تبدو الصورة التشويقية متأثرة بتصميم شقيقتها الأكبر ترافيرس مع خطوط عريضة وجريئة وواجهة هجومية، إلا أن تراكس ستكون أصغر، ويعتقد أنها ستحصل على قاعدة عجلات جديدة تمثل استراتيجية جديدة لدى جنرال موتورز.