عرضت شركة جنرال موتورز بالأمس صوراً لسيارتها الكهربائية القادمة تحت علامتها الفارهة كاديلاك، والتي كانت قد أعلنت عن تحويلها لعلامة تجارية خاصة بخط إنتاج السيارات الكهربائية الجمعة الماضي، مواجهة شركة تسلا في هذا المضمار وموسعة مجال المنافسة بين الشركات المصنعة الأخرى.

فيما تظهر الصور أن الطراز التي تبنته الشركة في كاديلاك الكهربائية هو مماثل لطراز كروس أوفر والذي يعد دمج لعدة مواصفات في سيارة واحدة بتزويدها بالشق الرياضي بالإضافة للمساحة الكافية لعدد الركاب كما هو الحال في السيارات العادية، فيما لم تعطي الشركة اسماً لسيارتها الكهربائية بعد عدا ما أظهرته الصورة من الطراز المتوقع لها.

بينما تعد المعمارية والبنية الفريدة للبطارية الخاصة بالسيارة هي اللبنة الأساسية كما وضحت الشركة حيث يمكن تكيفها مع مواصفات وأداء السيارة ونظام الدفع فيها حيث أن تصميم البطارية يتصف بالمرونة التامة سواء للتكيف مع سيارات الدفع الخلفي أو الأمامي أو حتى الرباعي، حيث وصفها رئيس الشركة ستيف كارسيل بقالب مكعبات الثلج الذي يمكن إضافة الماء له لزيادة عدد المكعبات دون أخذ مساحة إضافية عن حدود القالب مع زيادة في الفعالية.