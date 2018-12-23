تعرف على مواصفات شيفرولية ماليبو موديل 2019
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تعرف على مواصفات "شيفرولية ماليبو" موديل 2019

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العرب اليوم - تعرف على مواصفات "شيفرولية ماليبو" موديل 2019

سيارة شيفرولية ماليبو
القاهرة _ العرب اليوم

من المقرر طرح سيارة "شيفرولية ماليبو" السيدان متوسطة الحجم العائلية لأول مرة في السوق المحلي في الربع الأول من 2019 المقبل.

مواصفات سيارة "شيفرولية ماليبو" السيدان وتأتي السيارة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات وهي LS وLT وpremier، وجميعها مزود بمحرك توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 160 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتمتاز السيارة الجديدة بمواصفات أمان قياسية منها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وتصل إلى 6 وسائدة هوائية في الفئة الأعلى، بالإضافة إلى نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع إليكتروني للفرامل EBD ونظام اتزان إليكتروني ESP وكاميرا للرؤية الخلفية متوفرة بالفئتين الثانية والثالثة فقط.

كما يتوفر بمقصورة ماليبو عدد كبير من الكماليات أبرزها شاشة لمسية قياس 8 بوصة، وخاصية التوصيل اللاسلكي"بلوتوث" و تكنولوجيا Apple Carola وAuto android، فضلًا عن مخرجين للتوصيل AUX- USB وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

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تعرف على مواصفات شيفرولية ماليبو موديل 2019 تعرف على مواصفات شيفرولية ماليبو موديل 2019



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تعرف على مواصفات شيفرولية ماليبو موديل 2019 تعرف على مواصفات شيفرولية ماليبو موديل 2019



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