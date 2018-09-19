أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، اعتزامها طرح سيارة شيفرولية السيدان "ماليبو 2019" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2018.
ويعقد وكيل شيفرولية مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في 25 من سبتمبر الجاري للإعلان عن تفاصيل أيقونتها "ماليبو" الجديدة، واستعدادات الشركة للبدء في طرح السيارة تجاريًا لعملائها بالسوق المحلي.
وتقدم شيفرولية ماليبو 2019 في الأسواق العالمية بنوعين من المحركات، الأول توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات طراز CVT ، بقوة 160 حصان.
أما المحرك الثاني توربيني أيضًا مكون من أربع أسطوانات ولكن بسعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 9 نقلات.
ومن المتوقع أن يطرح وكيل شيفرولية الطراز المزود بمحرك ذات سعة لترية أصغر من "ماليبو".
وتأتي السيارة بمواصفات أمان متطورة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وستائر جانبية في الفئات الكاملة، ونظام رصد النقاط العمياء، ونظام التنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية خلفية.
وزودت شيفرولية سيارتها بعدد من وسائل الترفيه داخل المقصورة منها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات للتحكم الصوتي والوصول إلى الهاتف، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، نظام APPLE CAR PLAY، تكييف هواء أوتوماتيك، خاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، ومخرج توصيل USB.
هذا ومن المقرر أن يقدم الوكيل المصري إلى جانب (ماليبو)، سيارة شيفرولية "بولت" الكهربائية، التي تعد واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم، ذلك لأول مرة في السوق المصري.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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