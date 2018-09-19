أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، اعتزامها طرح سيارة شيفرولية السيدان "ماليبو 2019" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا" 2018.

ويعقد وكيل شيفرولية مؤتمرًا صحفيًا موسعًا في 25 من سبتمبر الجاري للإعلان عن تفاصيل أيقونتها "ماليبو" الجديدة، واستعدادات الشركة للبدء في طرح السيارة تجاريًا لعملائها بالسوق المحلي.

وتقدم شيفرولية ماليبو 2019 في الأسواق العالمية بنوعين من المحركات، الأول توربيني مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات طراز CVT ، بقوة 160 حصان.

أما المحرك الثاني توربيني أيضًا مكون من أربع أسطوانات ولكن بسعة 2.0 لتر بقوة 250 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 9 نقلات.

ومن المتوقع أن يطرح وكيل شيفرولية الطراز المزود بمحرك ذات سعة لترية أصغر من "ماليبو".

وتأتي السيارة بمواصفات أمان متطورة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وستائر جانبية في الفئات الكاملة، ونظام رصد النقاط العمياء، ونظام التنبيه من التصادم الأمامي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا رؤية خلفية.

وزودت شيفرولية سيارتها بعدد من وسائل الترفيه داخل المقصورة منها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات للتحكم الصوتي والوصول إلى الهاتف، تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، نظام APPLE CAR PLAY، تكييف هواء أوتوماتيك، خاصية التوصيل اللاسلكي "بلوتوث"، ومخرج توصيل USB.

هذا ومن المقرر أن يقدم الوكيل المصري إلى جانب (ماليبو)، سيارة شيفرولية "بولت" الكهربائية، التي تعد واحدة من أكثر السيارات الكهربائية مبيعًا في العالم، ذلك لأول مرة في السوق المصري.