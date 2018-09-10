تصل سيارة إنفينيتي Infiniti QX50 الجديدة كلياً إلى صالات العرض في منطقة الشرق الأوسط، وستتوفر للعملاء اعتباراً من الأسبوع القادم، وقالت الشركة إن السيارة التي تنتظرها الأسواق تعزز حضور إنفينيتي الرائد في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ذات الحجم المتوسط، وصنعت QX50 الجديدة كلياً لتلبي احتياجات عملاء السيارات المتميزين بشكل كامل حسب رغبتهم في امتلاك أحدث ما أبدعته التكنولوجيا في عالم اليوم.

وتقدم QX50 ما يمكن وصفه بأنه أكثر محركات الاحتراق الداخلي إبتكاراً في أسواق العالم حالياً، ويعتبر خبراء السيارات هذا المحرك قمة محركات الاحتراق الداخلي، وقد نجح مهندسو الشركة في تقديم ابتكار هو الأول من نوعه على مستوى العالم لصالح إنفينيتي متمثلاً في تقنية نسبة الضغط المتفاوت.

ويقدم محرك VC تيربو أداءاً قوياً ومقنعاً لمحرك سداسي الأسطوانات والتوفير في استهلاك الوقود لمحرك الأربع أسطوانات، ليتحول عند الطلب وحسب مدخلات السائق، ويتيح محرك VC تيربو للسائق الاستفادة من أداء بقوة 268 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن متر عند 4400 دورة في الدقيقة، وذلك من خلال التكيف مع احتياجات السائق فورياً.

ويتوقع أن تحظى QX50 بإعجاب العملاء الذين يفضلون المزايا الفريدة، والتي تشمل مساحة المقصورة الداخلية والقوة والكفاءة في استهلاك الوقود والتصميم العصري المميز بمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى الأداء السلس على الطرقات.

وقال ماركوس ليث، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط: "إن كافة التفاصيل في إنفينيتي QX50 الجديدة، بما في ذلك التصميم والمحرك واللمسات النهائية تم إضافتها لضمان تجربة حصرية للعملاء تدمج بين الأداء القوي مع الفن البشري"، وأضاف: "استخدمت في تصنيع QX50 مواد عالية الجودة، لتشمل الإضافات الخشبية والدبابيس الجلدية المصممة خصيصاً في حياكة المقاعد الداخلية".

وتم تطوير السيارة على منصة جديدة كلياً، وتشمل QX50 نظام الدفع الذكي بكامل العجلات المتقدم من إنفينيتي الذي يعزز ثقة السائق، وتستجيب باقة تقنيات "مساعد السائق" فورياً للتعامل مع مواقف القيادة الحرجة، حيث تدعم السائقين بمجموعة من مزايا المساعدة في القيادة لتمكينهم من تحقيق التحكم الكامل في جميع الظروف.

ويبقى الهيكل الخارجي ذو الكفاءة الإنسيابية مخلصاً لمزايا السيارتين التجريبتين QX50 و QX Sport Inspiration ما يضيف تفسيرًا جديدًا للغة التصميم المميزة من إنفينيتي التي تسمى "الأناقة الساحرة" في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ويجمع شكل QX50 بين المظهر الواثق للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والخطوط العميقة مع ملامح التصميم الخاصة من إنفينيتي، ما يبرز تأثير الفن الإنساني على عملية التصميم للتأكيد على فخامة السيارة وجودتها العالية، كما أن المساحة الرحبة المتفردة للمقصورة الداخلية والاستخدام الفني للمواد عالية الجودة والحرفية المتقدمة تجعل المقصورة مرحبة ومريحة ومرنة.

وتوفر QX50، والتي تركز على السائق وتأخذ ركابها بعين الاعتبار دائماً، مجموعة من التقنيات المعززة لتجربة القيادة، ويعزز تصميمها غير المتماثل والهادئ البيئة المتصلة بعالمك، والتي تلبي الاحتياجات المختلفة للسائق والركاب.

الجدير بالذكر أن QX50 الجديدة ستتوفر في الشرق الأوسط ابتداءً من سعر 171 ألف درهم إماراتي لنسخة QX50 Luxe، ويمكن للعملاء الحصول على أعلى مستويات الراحة والتصميم والتكنولوجيا في النسخة الخاصة QX50 Autograph بسعر 245,250 درهمًا إماراتيًا شامل الضريبة المضافة.