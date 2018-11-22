تتجهز مرسيدس لاثارة عاصفة في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات هذا العام مع موديلات AMG GT ومن الواضح أنها ستوفر نسخ Pro كذلك من السيارة حيث كشفت مرسيدس عن صورة تشويقية لموديل AMG GT R Pro الجديد الذي سيظهر عالمياً لأول مرة خلال الأيام المقبلة.

ولا يعتبر الأمر مفاجأة إذ كانت مرسيدس تختبر في الفترة السابقة النسخة الأكثر شراسة AMG GT R لعدة شهور على مضمار النوربوجرينج ويبدو أن النسخة الجديدة التي أعلنت عنها السيارة في الصور التشويقية ستأتي بتحديثات تتمثل في المزيد من الجوانب الأيروديناميكية في الأمام مع زوايد واضافات خاصة مميزة في الواجهة والصورة التشويقية توفر لمحة لمقدمة السيارة فقط وبالتالي لا يمكننا معرفة نظام العادم الخلفي للسيارة وعدد مخارجه.

والأهم هو كم الوزن الذي ستزيده السيارة مع زيادة قوتها الحصانية المتوقعة حيث تأتي AMG GT R بقوة 577 حصان من محرك V8 سعة 4 لتر بشاحنين توربينيين ولكن نسخة Pro يتوقع أن تبلغ 600 حصان ولكن يتوقع محاولة تقليل وزن السيارة من خلال تقليل وزن الخامات الداخلية والتجهيزات بالاضافة الي تعديل تعليق السيارة.