مرسيدس تستعد لإطلاق الجيل الثالث من gle

تعتزم شركة مرسيدس إطلاق جيلها الثالث من أيقونتها GLE خلال فبراير المقبل بسعر يبدأ من 65 ألف و807 يورون وهذه السيارة ستكون مخصصة للمناطق الوعرة.

وزاد طول السيارة بمقدار 10 سم ليصل إلى 4.92 متر، مع زيادة طول قاعدة العجلات بمقدار 8 سم، وهو ما انعكس على زيادة رحابة مقصورة السيارة، مع إمكانية تحريك المقعد الخلفي كهربائيا لأول مرة في هذه الفئة من السيارات، كما زادت سعة الحمولة بصندوق الأمتعة من 630 إلى 2055 لترا.

وتلفت السيارة GLE الجديدة الأنظار إليها من خلال التصميم البسيط بطابع أكثر رياضية، وتزدان مقصورة السيارة بشاشة لمسية كبيرة مع إمكانية التحكم في الوظائف عن طريق الأوامر الصوتية والإيماءات، مع تجهيز سيارة الأراضي الوعرة الجديدة بأحدث الأنظمة المساعدة، بالإضافة إلى نظام تعليق يجمع بين التعليق الهوائي مع محركات ضبط كهربائية، ويعمل على معادلة عدم استواء سطح الطريق، الذي يتم رصده مسبقا بواسطة الكاميرات.

وعلى صعيد الجوانب التقنية توفر الشركة الألمانية لسيارتها الجديدة ثلاثة محركات ديزل ومحرك بنزين، ويأتي الموديل الأساسي GLE 300d مزودا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر وبقوة 180 كيلووات/245 كيلووات. ويعتمد الموديلان GLE 350d و GLE 400d على سواعد محرك سداسي الأسطوانات سعة ثلاث لترات وبقوة 200 كيلووات/272 حصان أو 243 كيلووات/330 حصان.

ويعتمد الموديل GLE 450 على سواعد محرك بنزين سداسي الأسطوانات سعة ثلاث لترات وبقوة 270 كيلووات/367 حصان، مع مولد 48 فولت بقوة 16 كيلووات/22 حصان، وهو ما يجعل من السيارة موديل هجين معتدل، وتنطلق سيارة GLE الجديدة بسرعة قصوى تتراوح من 225 إلى 250 كلم/س.