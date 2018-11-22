استدعت شركة "تويوتا إيجيبت"، بعض السيارات التي تم بيعها في السوق المصري، بسبب عيوب في الوسائد الهوائية.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي لها، أن الطرازات التي تشمل الفحص سيارات كورولا السيدان موديل عام 2003 وحتى 2010، و ياريس سيدان موديل عام 2005 وحتى 2009، وياريس هاتشباك موديل عام 2013 الى 2015 ، وافانسيس موديل عام 2003 الى 2009 ، وموديل راف 4 موديل 2003 الى 2005.

وأشارت تويوتا إيچيبت، إلي أنها قامت بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بتنفيذ حملة لتوعية عملاء العلامة اليابانية، بالاستدعاء لأهمية فحص سياراتهم من خلال هذه الحملة المجانية اعتباراً من شهر نوفمبر 2018.

وأعلنت تويوتا عن استمرار فعاليات الحملة بجميع مراكز خدمة تويوتا إيچيبت، و شبكة الموزعين المعتمدين لها في مصر، حيث تتم عملية الفحص والإصلاح الخاصة بالحملة بأسبقية الحجز لجميع عملاء الموديلات الخمس.

وقد أطلقت تويوتا العالمية في 2015 حملة استدعاء لبعض سياراتها، لفحص الوسادة الهوائية، حيث لوحظ في بعض السيارات إمكانية تمزق الوسادة بعد فتحها في حالة وقوع حوادث جسيمة مما قد يعرض الراكب لبعض الخدوش السطحية.