أعلنت جينيسيس بصورة رسمية عن أسعار سيارتها السيدان الجديدة G70 التي يبدأ سعرها من 34.900 ألف جنيه مع اضافة الضرائب ليبدأ سعر السيارة من 35.895 ألف دولار. وسيوفر هذا السعر سيارة بدفع خلفي بقوة 252 حصان ومحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع مبدلات للسرعة بعجلة القيادة.

أما أعلى الاصدارات فتأتي بسعر 53.245 ألف دولار وستتمثل في نسخة 3.3T Dynamic بقوة 365 حصان ونظام دفع رباعي ومكابح عالية الأداء واطارات صيفية وفرش جلدي نايا وتعليق قابل للتحكم بصورة الكترونية وباقة أمان. ومن المقرر تصنيع 400 نسخة فقد من اصدار ديناميك من السيارة وهو نفس الأمر بالنسبة لنسخ G70 Design التي تضيف مزيد من الفخامة والرياضية للسيارة.

وتتميز G70 بصورة عاملة بباقة من نظم الأمان التي تشمل نظام تجنب الاصطدام الأمامي ونظام رصد المشاة ومكابح نشطة ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت السرعة النشط ورصد البقع العمياء وتحذير من حركة المرور خلف السيارة وتحذير لتشتت انتباه السائق.