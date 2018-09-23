أعلنت جينيسيس بصورة رسمية عن أسعار سيارتها السيدان الجديدة G70 التي يبدأ سعرها من 34.900 ألف جنيه مع اضافة الضرائب ليبدأ سعر السيارة من 35.895 ألف دولار. وسيوفر هذا السعر سيارة بدفع خلفي بقوة 252 حصان ومحرك سعة 2 لتر بشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع مبدلات للسرعة بعجلة القيادة.
أما أعلى الاصدارات فتأتي بسعر 53.245 ألف دولار وستتمثل في نسخة 3.3T Dynamic بقوة 365 حصان ونظام دفع رباعي ومكابح عالية الأداء واطارات صيفية وفرش جلدي نايا وتعليق قابل للتحكم بصورة الكترونية وباقة أمان. ومن المقرر تصنيع 400 نسخة فقد من اصدار ديناميك من السيارة وهو نفس الأمر بالنسبة لنسخ G70 Design التي تضيف مزيد من الفخامة والرياضية للسيارة.
وتتميز G70 بصورة عاملة بباقة من نظم الأمان التي تشمل نظام تجنب الاصطدام الأمامي ونظام رصد المشاة ومكابح نشطة ومساعد الحفاظ على المسار ومثبت السرعة النشط ورصد البقع العمياء وتحذير من حركة المرور خلف السيارة وتحذير لتشتت انتباه السائق.
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لا تزال الاختان بيلا وجيجي حديد من أبرز عارضات الأزياء في عالم الموضة , و تثبتان موهبتهما على المدرج من خلال عرض أزياء روبرتو كافالي لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو يوم السبت. وتتمتع بيلا البالغة من العمر 21 عامًا بلياقة بدنية عالية، ظهرت بإطلالة أنيقة من خلال بدلة من الترتر باللون الفضي المعدني، في حين ظهرت أختها جيجي حديد صاحبة الـ 23 عامًا، مرتدية سترة ذهبية كبيرة الحجم من القماش اللامع نفسه. وسارت بيلا بتمرس على المدرج وجذبت الانتباه إليها، وكانت تنتعل زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة وأوضحت العارضة الأميركية من أصل فلسطيني لمحة عن رشاقتها اللافتة للنظر ، والتي ظهرت من خلال زوج من السراويل القصيرة المضاف إليها حزام عريض باللون الفضي نفسه. وبدت جيجي بإطلالة أنيقة ولافتة للنظر عندما كانت تعرض إبداعات دار الأزياء الشهيرة
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