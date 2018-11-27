فاو تخفِّض 10 آلاف جنيه من أسعار سيارتها x40 الـsuv موديل 2018

أعلنت شركة جيوشي موتورز للسيارات، وكيل علامة "FAW" الصينية في مصر، عن تخفيض بمقدار 10 آلاف جنيه على أسعار سيارة X40 الـSUV العائلية متعددة الاستخدامات موديل 2018.

وتتوفر سيارة فاو X40 الصينية في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، وكلاهما مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 114 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وأصبح سعر الفئة الأولى 1.6 A/T Luxury من فاو X40 بعد التخفيض 270.000 جنيه بدلًا من 280.000 جنيه، أما الفئة الأعلى A/T Premium فقد انخفض سعرها إلى 285.000 جنيه بدلًا من 295.000 جنيه.

وأكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن عرض التخفيض لفترة محدودة، ولكنها لم تحدد موعد انتهائه.