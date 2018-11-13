أعلنت شركة "فولكس فاغن" الألمانية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات عن مخططاتها خلال السنوات السبع المقبلة، حيث أكّدت أنها بصدد طرح نحو 30 طرازًا جديدًا من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV، متوقّعة أنه بحلول عام 2025 ستكون نصف سيارات الشركة في العالم من الطرازات الرياضية المدمجة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الشركة الألمانية الأكبر في عالم السيارات، تأكيدها بأنها تولي تطوير وابتكار تكنولوجيات جديدة في قطاع السيارات الكهربائية الاهتمام الأكبر، الأمر الذي فسره يورغن ستاكمان، عضو مجلس إدارة شركة فولكس فاغن، بقوله إن "خطط التوسع في إنتاج سيارات الـSUV أحد أهدافه زيادة أرباح الشركة للإنفاق على مشاريع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة"، مضيفًا أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أصبحت شائعة بشكل مطرد لدى عملاء الشركة في جميع أنحاء العالم، وعليه فإن فولكس فاغن قررت استغلال ذلك بمزيد من الطرازات الرياضية التي ستكون مساهمًا رئيسيا في تعزيز الهدف الرئيسي وهو السيارات النظيفة ذاتية القيادة.

وبحسب ما ذكر موقع "Autblog" المتخصص في موضوعات السيارات، فإن حاليا، واحدة من كل خمس سيارات جديدة تحمل علامة فولكس فاجن الجديدة هي سيارة دفع الرباعي، وتتوقع الشركة الألمانية أن تنمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي وخاصة في أميركا الشمالية والجنوبية فضلا عن الصين.

يُذكر أن فولكس فاجن ليس الوحيدة التي تنتهج هذه السياسة، فالعديد من شركات السيارات الرائدة حول العالم أصبحت توجه جزءً كبيرًا من استثماراتها لإنتاج سيارات الدمج، ومن أبرز هذه الشركات فورد الأميركية ورينو الفرنسية و"هيونداي" الكورية و"بي إم دبليو" الألمانية.