شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد الشركات الراغبة في إنتاج سيارات كهربائية مدعومة بالتطور في صناعة بطاريات الليثيوم المؤين المستخدمة في تسيير هذه السيارات بما أتاح لها قطع مسافات طويلة قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها.

في الوقت نفسه فإن تزايد خطر العوادم الغازية الصادرة عن السيارات التقليدية دفع العديد من دول العالم مثل النرويج وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا إلى السعي لوضع اهداف لحظر بيع مزيد من السيارات التقليدية داخل العديد من المدن وهو ما يعتبر انتصارا كبيرا للسيارات الكهربائية وضربة للسيارات التقليدية التي تعمل بتكنولوجيا الاحتراق الداخلي.

ورغم أن شركة "تيسلا" الأمريكية كانت من أوائل الشركات التي طرحت سيارة كهربائية للاستخدام التجاري، فقد ظهر العديد من الشركات التي تطور سيارات كهربائية لمنافستها، بما في ذلك شركات راسخة في صناعة السيارات التقليدية.

ويمكن التعرف علي أقرب 7 سيارات تنافس تيسلا حاليا في السوق، من خلال السطور التالية:

نيسان ليف

من شركة "نيسان" اليابانية والتي تم طرحها في يونيو 2017، حيث تميزت بتصميم منخفض المقاومة للهواء بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.

وفي 2018 تم تزويد السيارة "ليف" ببطارية بقوة 40 كيلووات/ساعة يصل مداها إلى 240 كيلومتر، مع محرك كهربائي قوة 147 حصان.

و تم بيع أكثر من 300 ألف سيارة من طراز "ليف" في مختلف أنحاء العالم حتى يناير 2018، لتصبح السيارة الكهربائية الأكثر مبيعات في التاريخ.

شيفورليه بولت

أما ثاني السيارات الكهربائية فهي السيارة "شيفورليه بولت " من إنتاج مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية وهي ذات 5 أبواب وسعرها تنافسي مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى.

ويصل مدى هذه السيارة إلى 380 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية التي تصل قوتها إلى 60 كيلووات/ساعة.

كما يمكن وصول سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوان فقط.

مرسيدس إي.كيو.سي

تعد " مرسيدس إي.كيو.سي " ثالث السيارات المنافسة في السوق و التي تنتجها شركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة "دايملر".

وتصل قوة بطارية هذه السيارة إلى 80 كيلووات/ساعة، ويصل مداها إلى 480 كيلومتر.

ويصل استهلاك السيارة من الطاقة إلى 22.2 كيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر. ومن المقرر أن تبدأ "مرسيدس" إنتاج سياراتها من طراز "إي.كيو.سي" الكهربائية في مصنعها بمدينة بريمن الألمانية عام 2019.

أودي إي ترون

ومن ألمانيا أيضا تأتي السيارة الكهربائية "أودي إي ترون" من إنتاج شركة السيارات الرياضية الفارهة "أودي" التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" أكبر منتج سيارات في العالم.

وهذه السيارة هي أول سيارة كهربائية في فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) حيث من المقرر طرحها في معرض سان فرانسيسكو للسيارات أواخر الشهر الحالي.

وتعمل السيارة بمحرك مزدوج وتستخدم بطارية ليثيوم بقوة 95 كيلووات/ساعة وقد تصل إلى 150 كيلووات/ساعة.

ويصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر، كما تصل قوة المحرك الكهربائي إلى 402 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر/ الساعة.

جاجوار 1- بيس

تقدم شركة صناعة السيارات الفارهة "جاجوار لاند روفر البريطانية " 1- بيس" التي كشفت عنها رسمياً في مارس الماضي باعتبارها أول سيارة كهربائية من إنتاجها .

وتعمل السيارة ببطارية يصل مداها إلى 470 كيلومتر وفقا للمعايير الأوروبية. كما تصل قوة محركها الكهربائي إلى 400 حصان .

وتتسارع من الثبات إلي 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية.

بورش تايكان

تعد "بورش تايكان" من السيارات الكهربائية المتنافسة حاليا التي تطورها شركة "بورش" الألمانية للسيارات الرياضية الفارهة والتي تعمل ببطارية خلايا الطاقة بقوة 800 فولت.

ويصل مداها إلى أكثر من 500 كيلومتر وتصل قوة المحرك إلى 600 حصان، ومعدل تسارع من الثبات بسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3.5 ثانية.

نيو إي.إس 8

وأخيرا تأتي السيارة "نيو إي.إس 8" من شركة "نيو" الصينية للسيارات الكهربائية والتي قدمتها لأول مرة في كانون ديسمبر 2017 كسيارة كهربائية ذات سبع مقاعد وبنصف سعر السيارة "موديل إكس" من إنتاج تيسلا.

وكانت السيارة "نيو.إي.إس8" أول سيارة كهربائية صينية يتم إنتاجها على نطاق تجاري ويبلغ سعرها حوالي 65 ألف دولار( أي ما يعادل مليون و 170 ألف جنيه مصري تقريباً).