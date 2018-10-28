سيارة فولكس فاغن نادرة تعرض للبيع في بريطانيا

طرح مزاد "Silverstone" البريطاني سيارة نادرة للبيع من طراز "XL1" الذي انتجته فولكس فاغن بأعداد قليلة.

وتعد السيارة المعروضة واحدة من أصل 250 سيارة "XL1" صنعتها فولكس فاغن، ما بين عامي 2013 و2015، ويتوقع القائمون على المزاد أن تباع بسعر 153 ألف دولار تقريبا.

وتتميز هذه السيارة بأنها من أكثر السيارات صداقة للبيئة، وتستهلك كميات قليلة من الوقود (1 لتر لكل 100 كلم تقطعها)، وذلك بسبب تصميمها الأيروديناميكي المميز، وهيكلها الخفيف الذي يزن 800 كلغ فقط، المصنوع من ألياف البلاستيك والكربون المتينة، ومحركها الهجين بقوة 50 حصانا.

وتتسع سيارات "XL1" لراكبين فقط، ويمكنها أن تزيد تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 12.7 ثانية، والوصول إلى سرعة 200 كلم/ ساعة.