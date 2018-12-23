كيا سورينتو الجيل القادم 2021 تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

ظهرت كيا سورينتو لأول مرة أثناء اختبارها في كوريا الجنوبية، حيث تستعد SUV متوسطة الحجم للدخول في جيل جديد.

التمويهات كثيفة لذا لا يمكننا التعرف على كامل التفاصيل، لكن التصميم سيكون جديد كلياً حيث يظهر لنا أن الشبك على شكل أنف النمر، كما أن جسد سورينتو ممتليء بالزوايا مع خطوط مستقيمة، تماماً مثل تيلورايد.

المقصورة كذلك ستكتسب مواداً أكثر رقياً يتضمنها الجلود والزخارف، كما ستكون أكثر اتساعاً ما سيضيف مزيداً من الراحة إلى الركاب، بالإضافة إلى تقنيات أكثر تطوراً بالطبع.

ستقدم SUV متوسطة الحجم تجربة قيادة ديناميكية مع محركات صديقة بالبيئة هايبرد وهايبرد تشحن بالقابس، بالإضافة إلى نسخة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية.

هذا ويفترض أن يتم تدشين كيا سورينتو الجيل القادم في نهاية 2019، مع احتمالية وصولها إلى أسواق الخليج بحلول نهاية 2020 كموديل 2021.