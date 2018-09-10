استغلت كيا العالمية اسبوع الموضة بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن نسخة معدلة من سيارتها تيلورايد 2020، حيث شارك مصمم الأزياء براندون ماكسويل في تطوير هذه النسخة من السيارة وتعديل شكلها.
ومن خلال هذه النسخة عرضت كيا شكل الموديل النهائي من هذه السيارة والذي ستقدمه وتكشف عنه بمعرض ديترويت في يناير 2019 القادم كموديل لعام 2020، لذلك لم تكشف الشركة أي معلومات رسمية عن مواصفات هذا الموديل حتى الأن سوى أنه أكبر وأعرض من لموديل الحالي، وأنه سيحمل محرك قوي من فئة V6.
وتم تعديل هذه النسخة من السيارة لتصلح بشكل أفضل للاستخدام والقيادة على الطرق الوعرة والغير ممهدة، لكن لم تؤكد الشركة إذا كانت المقصورة الداخلية لهذه النسخة تم تعديلها أيضا أم أن هذا التصميم هو الذي سيتم إطلاقه مع النسخة النهائية من هذا الموديل.
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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