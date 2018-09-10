استغلت كيا العالمية اسبوع الموضة بمدينة نيويورك الأمريكية للكشف عن نسخة معدلة من سيارتها تيلورايد 2020، حيث شارك مصمم الأزياء براندون ماكسويل في تطوير هذه النسخة من السيارة وتعديل شكلها.

ومن خلال هذه النسخة عرضت كيا شكل الموديل النهائي من هذه السيارة والذي ستقدمه وتكشف عنه بمعرض ديترويت في يناير 2019 القادم كموديل لعام 2020، لذلك لم تكشف الشركة أي معلومات رسمية عن مواصفات هذا الموديل حتى الأن سوى أنه أكبر وأعرض من لموديل الحالي، وأنه سيحمل محرك قوي من فئة V6.

وتم تعديل هذه النسخة من السيارة لتصلح بشكل أفضل للاستخدام والقيادة على الطرق الوعرة والغير ممهدة، لكن لم تؤكد الشركة إذا كانت المقصورة الداخلية لهذه النسخة تم تعديلها أيضا أم أن هذا التصميم هو الذي سيتم إطلاقه مع النسخة النهائية من هذا الموديل.