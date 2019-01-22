أبرز السيارات الجديدة بمعرض ديترويت 2019

تستهل شركات السيارات العالمية عامها الجديد بالمشاركة في معرض ديترويت الدولي للسيارات والممتد حتى 27 من الشهر الجاري لعرض كل ما هو جديد لديها، والوقوف على رغبات عملائها من خلال الموديلات الاختبارية والرؤى الجديدة.

وقد سجلت الشركات الآسيوية حضورا قويا في هذا المعرض خاصة شركة تويوتا؛ حيث أماطت الشركة اليابانية اللثام عن الكوبيه الرياضية Supra الجديدة، التي تم تطويرها مع بي إم دبليو Z4.

وكشفت شركة لكزس أيضا النقاب عن السيارة LC Cabriolet Concept الاختبارية الجديدة، وأوضحت الشركة اليابانية التابعة لمجموعة تويوتا أن الموديل الكابريو يتقارب في الكثير من التفاصيل مع الموديل الكوبيه LC Coupé.

وقد تم تصميم الزجاج الأمامي في النسخة المكشوفة بشكل أكثر انسيابية، كما يمتاز الغطاء الخلفي، الذي يختفي أسفله السقف القماشي، بحدود مسطحة، وتكتمل هذه الصورة المفعمة بالقوة بجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة.

مفهوم جديد

ومن المفاهيم الجديدة، التي يكشف عنها المعرض، مفهوم المزج بين خصائص السيارات المختلفة للحصول على أكبر استفادة من سيارة واحدة. وفي هذا الاتجاه أزاحت نيسان الستار عن الاختبارية IMs، وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الجديدة تجمع بين خصائص القوة المميزة لسيارات الطرق الوعرة، وأناقة تصميم موديلات الصالون.

ولا تعد زيادة الخلوص الأرضي هي السمة المميزة الوحيدة للسيارة رباعية الأبواب الجديدة؛ حيث يتولى دفع السيارة البالغ طولها 85ر4 متر محرك كهربائي بقوة 360 كيلووات/483 حصان تتوزع على جميع العجلات.

وسلكت نيسان في تصميم المقصورة الداخلية مسارا جديدا في هذه الفئة باختيار مقاعد مرنة بشكل غير عادي؛ حيث يمكن تغيير شكل المقاعد الخلفية ليوفر ثلاثة مواضع جلوس أو مقعد فاخر على غرار مقاعد الدرجة الأولى.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن تدوير المقاعد الأمامية بزاوية 180 درجة في وضع القيادة الآلية لتوفير التواصل البصري بين الركاب.

وعلى نفس الدرب سارت إنفينيتي في الموديل QX Inspiration بوصفه أول موديل رياضي متعدد الأغراض SUV من إنفينيتي يعتمد على الدفع الكهربائي، وصرحت الشركة التابعة لمجموعة نيسان أن السيارة الجديدة سوف يتم طرحها في الأسواق خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة.

الثلاثة الكبار

وفي صالة الثلاثة الكبار تقف كل من فورد وجنرال موتورز وكرايسلر؛ حيث قدمت فورد سيارتها Mustang Shelby GT500 بمحرك V8 يزأر بقوة 515 كيلووات/700 حصان، وأطلقت الشركة الأمريكية أيضا الجيل الجديد من Explorer؛ حيث ظهرت السيارة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية بتصميم محسن وبمزيد من الأنظمة المساعدة ومحركات جديدة تصل إلى قوة 268 كيلووات/365 حصان.

كما قامت شركة كاديلاك بسد الفجوة الموجودة بين XT5 و Escalade بسيارتها XT6 الجديدة، ويزأر بداخل سيارة الأراضي الوعرة الأمريكية محرك V6 سعة 3.6 لتر وبقوة 229 كيلووات/310 حصان.