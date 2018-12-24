لمرور 30 عامًا على تصنيعها إنفينيتي سيارة كهربائية 2019

بعد ثلاثين عاماً من بداية تصنيعها تعرض إنفينيتي للمرة الأولى عالمياً أول سيارة كهربائية بالكامل من فئة سيارات الكروس أوفر في معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات (NAIAS) في مدينة ديترويت خلال شهر يناير المقبل، في شهر يناير الماضي، أعلنت الشركة أنها ستنتج سيارات كهربائية اعتباراً من عام 2021، باستخدام تقنية (e-POWER) "الهجينة المتسلسلة" أو محركات السيارة الكهربائية.

ولقد قدمت السيارة التجريبية (Q Inspiration) التي كشف عنها في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات 2018 والسيارة التجريبية (بروتوتايب 10 / Prototype 10) التي رأيناها في حدث بيبل بيتش كونكور ديليجانس 2018، عناصر من لغة التصميم المستقبلية. وفي معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات 2019، خلال شهر يناير، ستجتمع هذه العناصر لتقدم أوضح رؤية حتى الآن حول مستقبل إنفينيتي في عصر التصاميم الكهربائية.

الجدير بالذكر أن إنفينيتي أعلنت مؤخراً عن أن مبيعاتها في شهر نوفمبر الماضي كانت الأفضل على الإطلاق في الشهر نفسه خلال تاريخ العلامة التجارية منذ تأسيسها قبل 29 عاماً.