لكزس تكشف النقاب عن سيارة lc cabriolet concept

كشفت شركة لكزس النقاب عن السيارة LC Cabriolet Concept الاختبارية الجديدة، وهذا الموديل يتوافق في مزاياه مع LC Coupé.

وقد تصميم الزجاج الأمامي في النسخة المكشوفة بشكل أكثر انبساطا، كما يمتاز الغطاء الخلفي، الذي يختفي أسفله السقف القماشي، بحدود مسطحة. وتكتمل هذه الصورة المفعمة بالقوة بجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 22 بوصة.

ومن المتوقع أن تتوفر السيارة بنسخة تعتمد على محرك سحب طبيعي V8 بقوة 477 حصان، وبنسخة الدفع الهجين بقوة 395 حصان.ويذكر أن سيارة لكزس ES قد شوهدت في وقت سابق في ميناء بالسعودية، وأثارت الجدل منذ الكشف عنها.

ومن المتوقع أن تستبدل شقيقتها GS بشكل كبير، ولكن يعيبها وفقاً للمتابعين أنها تأتي بنظام الدفع الأمامي الذي لا يوفر نفس الراحة والثبات الذي يوفره نظام الدفع الخلفي، وبعيداً عن نظام الدفع إلّا أن التصميم الجديد يبدو جميلاً على الطبيعة.

يذكر أن ES ستتوفر في السوق المحلي بثلاث فئات مختلفة، الأولى بمحرك 4 سلندر والثانية بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة تبلغ 302 حصان وفئة هجينة.