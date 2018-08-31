في إطار حرص شركة هيونداي العالمية، وجي بي غبور أوتو الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في مصر علي سلامة قائدي السيارات والمشاركة في الجهود التي تبذلها الدول للتقليل من حوادث الطريق، أطلقت جي بي غبور أوتو بالتعاون مع هيونداي للعام الثالث على التوالي حملة القيادة الآمنة في مصر سلامتك تهمنا 2018، التي تعمل من خلالها على تدريب سائقي سيارات الركوب والشاحنات وسيارات النقل الجماعي التابعة للشركات والمدارس والجامعات على قواعد القيادة التي تضمن سلامة الراكبين وعودتهم سالمين إلى ذويهم.

وتم إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" للتدريب على القيادة الآمنة بدءا من يوليو الماضى وحتى نهاية سبتمبر القادم خلال فعالية أقيمت بمقر أكاديمية غبور بأبو رواش بحضور عدد من مسئولي جي بي غبور أوتو والشركات التي تتعاون معها من قطاعات السياحة والمدارس والشركات للاستفادة من البرنامج.

وبدأت فكرة التدريب في عام 2016 بهدف رفع الوعي بأهمية القيادة الآمنة وتعريف سائقي السيارات بمختلف أنماطهم على أساليب تفادي الحوادث على الطريق حيث تم تدريب عدد من موظفي الشركات وموظفي جي بي غبور أوتو على كيفية التعامل مع أية أخطار على الطرق.

ويشمل التدريب الذي تنظمه شركة سيتك العالمية للتدريب والاستشارات مزيجا من المحاضرات النظرية التي تقدم للحاضرين معلومات عن الإحصاءات الخاصة بالحوادث وأنواعها وكيفية تجنبها وقواعد الصيانة الدورية للسيارات بالإضافة إلى التدريب العملي على الطريق حيث يتسلم المتدربون في نهاية التدريب شهادة معتمدة من نفس الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (کoSPA).

يذكر أنه وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بلغ عدد حوادث الطرق خلال عام 2017 ، 11,098 حادثاً، وهو ما يشير إلى انخفاض عدد الحوادث بنسبة 24% مقارنة بالعام السابق وبحسب التقرير الصادر فإن تحسين شبكة الطرق وزيادة الوعي بقواعد القيادة الآمنة يعد من أهم الأسباب لهذا التحسن في نسبة الحوادث في مصر خلال 2017، ورغم ذلك بلغ عدد الوفيات فى 2016 ، 14710 حادثة بمعدل 40 حادثة يومياً، بعدد متوفين 5343 وعدد مصابين 18646 ، ومركبات تالفة 21089 ، ووفقا لتقارير عالمية فإن حوادث الطرق تعتبر تاسع سبب للوفاة على مستوى جميع الفئات العمرية حول العالم وتتسبب فى وفاة أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً ، وإصابات غير قاتلة لما يزيد عن 50 مليون شخص