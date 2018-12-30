تعتزم شركات صناعة السيارات العالمية خفض الانتاج في مصانعها بالصين مع تراجع المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم وأفادت تقارير بأن شركة "نيسان موتور" تعتزم خفض انتاجها في الصين بواقع 30 ألف سيارة خلال الفترة بين ديسمبر حتى فبراير المقبل وبعد إقدام "فورد موتور" و"هيونداي موتور" على خطوات مماثلة، أصبحت "نيسان" آخر شركة سيارات تخفض إنتاجها في الصين وذكرت التقارير أن "نيسان" تعتزم خفض إنتاجها في ثلاثة مصانع في الصين.