قال كوهي مايدا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، إن التزام نيسان بشعارها "Innovation that excites" يعكس تقدم "نيسان" الرائد في مجال السيارات الكهربائية عالمياً، مؤكداً أن عصر السيارات الكهربائية قادم بقوة.

وأشار إلى أن إطلاق السيارات الكهربائية لا يحتاج إلى بنية تحتية متطورة فحسب، بل لنظام يشمل كل مكونات التكنولوجيا الحديثة من محطات شحن خارجية وشحن منزلي، وتجهيز مراكز صيانة، وإعادة استخدام البطاريات التي يتم استبدالها.

وصرح بأن أسعار السيارات التقليدية في مصر يتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه مصري، بينما ترتفع تكلفة السيارات الكهربائية لأكثر من

ذلك، وهو مايتطلب دعم الحكومة ودعم السوق لإطلاق سيارات كهربائية في نطاق سعري يناسب المستهلك في مصر.

وأكد "مايدا"، أن "نيسان" لديها الخبرة والتقنية التي تمكنها من طرح سيارات كهربائية في السوق المصرية، فهي أول من أطلق سيارة كهربائية 100٪ كاملة الإنتاج في السوق العالمية، من طراز ليفLEAF، لافتاً إلى أن "نيسان"، قد باعت الكثير من السيارات الكهربائية في أسواق أوروبا واليابان والصين وتتوسع حالياً في 8 بلدان بأمريكيا اللاتينية.

بقوة 24 ك/وات ويمكن قيادتها لمسافة 180 كم، وتصل قدرة الجيل الحالي من ليف 40 ك/واط ويمكن قيادتها لمسافة 400 كيلومتر".

وأوضح "مايدا" أن عرض السيارة BladeGlider في معرض أوتوماك فورميلا في سبتمبر الماضي، لم يدع مجالاً للشك حول التزام نيسان بمستقبل خالٍ من الانبعاثات.

وشدد على أهمية تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر، موضحاً:" ارتفاع تكلفة التكنولوجيا وحداثتها يجعل تكلفة إنتاج تلك السيارات عالية، لذلك يجب أن تدخل في سياق الإنتاج بكم كبير عالمياً من أجل خفض السعر، لذا فسيكون هناك جزء كبير من نجاح السيارات الكهربائية معتمداً على وعى المستهلك بقدرة تلك السيارات على تغيير شكل السوق والصناعة، كما يجب أن يكون لديهم وعي بما ستوفره لهم السيارات الكهربائية من استهلاك في الطاقة واستبدالها الكهرباء الأرخص ثمنا".