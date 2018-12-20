أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، وكلاء علامة ستروين الفرنسية في مصر، اعتزامها طرح سيارتها C3 Aircross الجديدة بالأسواق المحلي في الربع الأول من عام 2019 المقبل.

وكانت الشركة الفرنسية بدأت في تسويق سيارتها الجديدة في نوفمبر من العام الماضي بأسعار عالمية تبدأ من 15 ألف و290 يورو، أي ما يعادل نحو (310 ألف جنيه مصري).

وقالت ستروين إن وحش الأراضي الوعرة الصغير C3 Aircross يحل بديلا للسيارة Picasso، وتقدم السيارة الجديدة مقاعد لخمسة ركاب بفضل طولها البالغ 4.15 متر، وقاعدة العجلات البالغ طولها 2.40 متر.

وتمتاز السيارة بإمكانية تغيير المقاعد الخلفية للأمام والخلف لإضافة مساحة تصل إلى 15 سم للركاب أو زيادة مساحة الصندوق الخلفي والذي ترتفع سعة التخزين به إلى 1289 لترًا بدلًا من 410 لترًا.

كما تتميز السيارة من خلال ارتفاع غطاء المحرك بشكل غير معتاد، والكشافات الأمامية المقسمة، والصادمات القوية، بالإضافة إلى 90 مجموعة مختلفة من رقاقات الزينة والألوان الثنائية.

وتستمد سيارة ستروين الجديدة طاقتها من محرك رباعي السلندرات سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وسرعة قصوى تصل إلى 200 كلم/س، ومزودة بنظام "Grip Control" الذكي للجر الأمامي فضلا عن المساعد الإلكتروني لهبوط المنحدرات.

ومن التجهيزات الإضافية في ستروين C3 Aircross السقف البانورامي، وشاشة Head up، وأنظمة مساعدة مثل التحذير من مغادرة حارة السير، ومساعد صف السيارة، والنظام الأوتوماتيكي للتوصية بأخذ راحة.