مطالبات بعدم استخدام الكلاكس في مصر

تداولت بعض التقارير الاعلامية التي تطالب بتطبيق بعض النظم المرورية المطبقة في بعض العواصم الأوروبية في مصر, حيث شملت قائمة المطالبات تطبيق النظام المروري الصارم في النمسا في مصر خاصة فيما يتعلق باستخدام كلاكس السيارة بدون داعى حيث أكدت التقارير أن الغرامة المطبقة في النمسا على من يقوم باطلاق الكلاكس بدون داعي تبلغ 50 يورو.

وذكر اعلاميين ان فكرة تطبيق غرامة على الكلاكس في مصر مثل النمسا يمكن أن تؤدي لعدد لا حصر له من المخالفات اليومية التي يمكن أن تفوق في العائد الذي يعود لخزينة الدولة بعض المصادر القومية للدخل . وأكدوا أن هذه المطالبات يمكنها في حال تنفيذ مخالفات مثل الكلاكس أن تدفع سائقي السيارات في مصر الي تحجيم استخدامهم للكلاكس بشكل غير طبيعي.

وذكروا أن السائقين في النمسا ملتزمون بصورة كاملة بالقوانين الخاصة بالمرور في بلدهم وبالتالي لا يوجد من يطلق كلاكس سياراته بشكل مستمر كما نرى في مصر.