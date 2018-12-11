أعلنت "هيونداي موتور"، عملاق صناعة السيارات الكورية عن خطتها المستقبلية الخاصة بإنتاج السيارات الهيدروجينية.

وكشفت المجموعة عبر بيان رسمي لها صباح اليوم، عن اعتزامها ضخ 6.7 مليار دولار، حتى عام 2030، لإنتاج وتطوير السيارات الهيدروجينية.

وتعتزم "هيونداي"، إنشاء أكبر مصنعين لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود التي تعتمد على غاز الهيدروجين كمصدر للطاقة، وإنتاج 700 ألف وحدة خلايا وقود.

وتستهدف الشركة بيع مايقرب من 200 ألف وحدة خلايا وقود، من مصنعها الجديد لشركات منافسة.

وتمتلك "هيونداي"، حاليًّا مصنعًا لإنتاج خلايا الوقود بطاقة إنتاجية تبلغ 3000 وحدة والتي تستخدم بشكل أساسي في سياراتها الهيدروجينية.