هيونداي تنشئ شركة مشتركة في الجزائر لإنتاج المركبات التجارية

قالت شركة هيونداي لصناعة السيارات الكورية الجنوبية أنها أنشأت مشروعًا مشتركًا مع مجموعة جلوبال جروب لإنتاج المركبات التجارية في الجزائر.

وأوضحت هيونداي في بيان أنه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ستة آلاف و500 مركبة في مدينة باتنة الصناعية.

وقالت إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020.

ولم تعلن الشركة عن قيمة استثماراتها في الشركة المشتركة.

وتعتزم هيونداي إنتاج مجموعات من أجزاء الشاحنات من طرازات مثل مايتي المدمجة وأكسنت وحافلات سولتاي وكاونتي، في مصانعها المحلية ، ثم تقوم بشحن المكونات إلى المصنع الجزائري للتجميع.

كما سيتم إنتاج المحركات والمكونات الأساسية الأخرى للمركبات في كوريا الجنوبية وإرسالها إلى المصنع في الخارج.

وستكون الشركة المشتركة مسئولة عن المبيعات وخدمات ما بعد البيع في الجزائر التي تفرض تعريفة بنسبة 30% على المركبات المستوردة.

يذكر أنه في العام الماضي، باعت هيونداي ثلاثة آلاف و700 مركبة تجارية في الجزائر، وهو ما يمثل حصة 45 % في سوق المركبات التجارية المحلية.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن تصل الأرقام هذا العام إلى 6 آلاف وحدة أو نسبة 51 % من جميع المبيعات.

ومن المتوقع أن ينمو سوق المركبات التجارية في الجزائر إلى 22 ألف وحدة في عام 2025 من 12 الف وحدة في عام 2018.