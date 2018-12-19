فورد bronco لن تطرح خارج قارة أميركا الشمالية

جاءت كل من سيارة فورد Bronco وشقيقتها الصغرى baby Bronco ضمن قائمة السيارات الأبرز المرتقب طرحها خلال العامين المقبلين.

إنه من المقرر طرح موديل Bronco خلال عام 2020، بينما سيطرح الموديل الأصغر من هذه الفئة baby Bronco خلال عام 2019 المقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة فورد بأستراليا أنه على الرغم من ترقب سوق السيارات للموديلات الجديدة من فئة Bronco بشغف، فإن تلك الموديلات لن تطرح نسخا لبعض الدول بعينها خارج قارة أمريكا الشمالية.

وقال كاي هارت، المدير التنفيذي لفورد بأستراليا، إن فورد لن تطرح نسخا من السيارة بها قمرة القيادة على الجهة اليمنى كما هو الحال بمعظم السيارات التي تطرح بدول أوروبا.

ويعني ذلك أنه لا يجب أن نتوقع طرح الموديل الجديد Bronco بفئتيه في عدد كبير من دول أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.