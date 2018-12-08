جي تو تزيد من إنتاجها إلى 350 سيارة

السيارة فورد جي تي – Ford GT قررت زيادة حجم الإنتاج لهذا الطراز بسبب الطلب الهائل بمقدار 350 سيارة أخرى ليتم إنتاج هذا الطراز حتى عام 2022.

ميكانيكياً تعتمد سيارة فورد جي تي 2019 على محرك إيكوبوست V6 سعة 3.5 لتر مع شاحن توربيني مزدوج أن يولد قوة 647 حصاناً و746 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بقير DCT من 7 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارة الرياضية الخارقة 347.6 كم/س (216 ميل/س).

منذ إطلاق الجيل الثاني من فورد GT والصانع الأمريكي حدد إنتاج هذا الطراز 1000 نسخة فقط من هذه السيارة يتم صنعها على 4 سنوات على نحو 250 نسخة في كل عام، ولكن شركة فورد أعلنت الشهر الماضي زيادة حجم الإنتاج بمقدار 350 سيارة أخرى.

سيارة فورد GT التي حصلت على أغرب اللون، وهو لون بنفسجي لامع مع خطوط رياضية فضية تتجانس مع أجزاء السيارة السوداء اللون، يعتبر هذا اللون جريئاً ومميزاً للغاية.