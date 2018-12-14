فيراري يكشف سيارته الجديدة في فورمولا-1 في شباط المقبل

قال ماوريتسيو أريفابيني مدير فريق فيراري المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، في حفل أقيم مساء الخميس، إن الفريق سيكشف عن سيارته الجديدة للموسم الجديد يوم 15 فبراير/ شباط المقبل.

وسيتم تقديم سيارة فيراري الجديدة قبل ثلاثة أيام من بداية تجارب ما قبل الموسم في برشلونة. يتطلع فريق فيراري في عام 2019لإنهاء هيمنة مرسيدس واستبدلت سائقها المخضرم كيمي رايكونين بتشارليز لوكلير.

وحافظ سيبستيان فيتيل، الذي حل وصيفا للويس هاميلتون في آخر موسمين، على مقعد التسابق الثاني. ويبدأ الموسم الجديد بسباق الجائزة الكبرى الأسترالي يوم 17 مارس/ آذار المقبل.